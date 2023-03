Wirtschaftsjunioren wurden für bestes Landesprojekt ausgezeichnet

Der Landesverband Hanseraum der Wirtschaftsjunioren Deutschland vergibt einmal jährlich den „Norddeutschen Schulpreis der Wirtschaftsjunioren“. Damit zeichnet er Schulprojekte aus, die Schülerinnen und Schüler auf Ausbildung, Studium und Beruf vorbereiten. Am vergangenen Wochenende wurde der „Norddeutsche Schulpreis“ nun selbst mit einem Bundespreis geehrt.



Mehr als 1.000 junge Unternehmer und Führungskräfte unter 40 sind vom 15.09.-18.09. zur Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren am Bodensee zusammen gekommen. Im Rahmen der Konferenz werden traditionell auch die Bundespreise der Wirtschaftsjunioren vergeben. Der „Norddeutsche Schulpreis“ überzeugte dabei als deutschlandweit bestes Landesprojekt.



„Dem Hanseraum gelingt es mit dem Norddeutschen Schulpreis, Schulen und Unternehmer zusammenzubringen. Das ist absolut vorbildlich und nachahmenswert.“, lobt Horst Wenske, Bundesvorsitzender der Wirtschafts-junioren Deutschland das Engagement der Hanseaten. Hanseraum-vorsitzender Alexander Hornung bedankt sich für die Anerkennung: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten und für die Selbstständigkeit zu motivieren. Hierfür setzen wir gern unsere Freizeit ein. Toll, dass dieser Einsatz nun mit der Bundesauszeichnung gewürdigt wird.“



Projektleiter Matthias Lange fokussiert direkt auf die nächste Runde des Wettbewerbs: „Bestes Landesprojekt – das macht nicht nur stolz, das bringt auch Aufmerksamkeit und motiviert bestimmt noch mehr Schüler, sich zu bewerben!“ Ab dem 05.10. können sich auch dieses Jahr wieder norddeutsche Schulen um den begehrten Preis bewerben. Schülerfirmen, Kooperationen mit Unternehmen oder Angebote, die Schüler in die Berufswelt schnuppern lassen - gesucht werden Projekte, die eine Brücke zwischen Schule und Berufswelt schlagen und Schüler für die Zukunft stärken.



Informationen zum Norddeutschen Schulpreis

der Wirtschaftsjunioren Hanseraum

Der Schulpreis zeichnet Projekte aus, die sich in schülergerechter Weise erfolgreich mit einem oder mehreren der nachfolgend genannten Zielen beschäftigen: Vermittlung von wirtschaftlichem Wissen und der Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge, Stärkung der Berufsorientierung an Schulen, Aufzeigen von Anreizen und Perspektiven für unternehmerische Selbstständigkeit, Stärkung des Praxisbezugs durch Kooperationen mit Unternehmen und anderen außerschulischen Partnern, Schärfung eines wirtschaftsbezogenen Schulprofils. Eingereicht werden können u.a. Schul- bzw. Unterrichtskonzepte, Kooperationsprojekte, Schülerfirmen und weitere innovative Ideen. Auf die ersten drei Gewinner wartet ein Preisgeld von 2.000 Euro (1. Preis), 1.000 Euro (2. Preis) und 500 Euro (3. Preis). Eine unabhängige Jury, bestehend Vertretern der Wirtschaftsjunioren der fünf norddeutschen Bundesländer sowie Repräsentanten der Schulpraxis und der norddeutschen Wirtschaft, entscheidet über die Vergabe des Preises. Bei der Durchführung des Schulpreises unterstützen die in der IHK Nord kooperierenden norddeutschen IHKs den Landesverband Hanseraum. Der Preis wird auf der jährlichen Hanseraumkonferenz der norddeutschen Wirtschaftsjunioren verliehen. Weitere Informationen zur Bewerbung unter www.hanseraum.de.



Hintergrund: Wirtschaftsjunioren Hanseraum

Der Hanseraum ist der nördlichste Landesverband der Wirtschaftsjunioren Deutschland. Er vereint auf WJ-Ebene die Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Das Netzwerk umfasst auf Hanseraum-Ebene rund 1.500 Mitglieder aus 36 WJ-Kreisen, deutschlandweit 10.000 junge Unternehmer und Führungskräfte und international (Junior Chambers International) sogar mehr als 200.000 Mitglieder unter 40 Jahren, die sich aktiv engagieren. Die Wirtschaftsjunioren verstehen sich als „Stimme der jungen Wirtschaft“ und stehen für „ehrbares Unternehmertum“, „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, „Investition in Bildung“ sowie „nationale und internationale Netzwerke“ und „Ressourcenbewusstsein“. Unter diesen strategischen Erfolgspositionen initiieren die WJ zahlreiche Projekte und Aktivitäten auf Kreisebene und darüber hinaus auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene. Die Arbeit der Mitglieder erfolgt dabei ehrenamtlich.





Veröffentlicht am: 23.09.2016