Wirtschaftsmesse in Bad Segeberg

Bad Segeberg (mp/em) „Versorgung und die dazu notwendige Wertschöpfungskette sind Grundlagen für unser Wirtschaftssystem“, erklärt Ernst Kreppenhofer von sentiero logistiq concepts, Hamburg, zuständig für die Ausrichtung dieser Veranstaltung. Die nex-con, die in Fach-Kooperation mit dem Clustermanagement Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein und der Logistik-Initiative Schleswig-Holstein durchgeführt wird, findet am 8. September 2011 im Vitalia Seehotel in Bad Segeberg statt.



Versorgung kennt viele Bereiche und benötigt viele Serviceanbieter und Dienstleistungen. Ernst Kreppenhofer erklärt: „Für alle Versorgungsbereiche gilt - sie sind individuell in ihren Aufgaben und in ihren Strukturen. Sie erfordern Fachkenntnisse in der Arbeit mit und für den Bereich sowie Fachkenntnisse für entsprechende Serviceleistungen. Und doch verfügen sie über bestimmte einheitliche Anforderungen - womit wir beim Kern unserer Veranstaltung sind: Alle Bereiche benötigen die Querschnittstechnologien IT und Logistik.“



Startplatz Kompetenz-Center

Die nex-con 2011 ist Startplatz für zwei neue Kompetenz-Center: Vorgestellt und damit erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden die Fachgruppe „Personal & Management“ vorgestellt durch Roy Kühnast, Geschäftsführer Logistik Initiative Schleswig-Holstein e.V. und Volker Jahnke, Regionalmanager Logistik der egeb Wirtschaftsförderung GmbH. Kurz zu Inhalt und Anspruch - Logistik und Supply Chain sind sogenannte „people business“, d. h. der Mensch, der Mitarbeiter, steht im Mittelpunkt und ist entscheidend für den geschäftlichen Erfolg eines Unternehmens. Hier setzt die Fachgruppe mit Beratung, Förderung und Qualifizierung an. Seminare und Work-Shops ergänzen das Angebot. Das LOG-IN, das Kompetenzzentrum für Logistik, Verkehr und Supply Chain, wird von Dipl.-Kfm. Guido Schwartze, Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH und Dipl.- Geogr. Markus Trettin, Wirtschaftsentwicklung Mittelzentrum Segeberg - Wahlstedt, vorgestellt. Beratungs- und Schulungskompetenz steht im Mittelpunkt des Angebotes dieser neuen Institution. Generell wird in der Ausrichtung Wert auf die Kombination regionaler Nähe und internationalem Knowhow gelegt. Seminare, Info- Abende und Work-Shops zu Zoll, Außenhandel, Import, Logistik und aktuellen Themen, wie z. B. der zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO), daneben Beratung und Projektmanagement sind die Angebote des Kompetenzzentrums. Weitere Infos unter E-Mail info@sentiero-logistiq.de.

Veröffentlicht am: 31.08.2011