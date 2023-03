Wissen für Gründer

06.07.2015 | 14:00 Uhr | Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein | Parkstraße 22, 24534 Neumünster



Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (em) Wer den Schritt von der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit wagen will, steht vor zahlreichen Fragen und Herausforderungen. Über das erforderliche Know-how für eine Existenzgründung informiert die IHK-Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein am 6. Juli in Neumünster.



Die dreistündige Veranstaltung für alle Gründungsinteressierten startet um 14:00 Uhr und bildet den Auftakt zur intensiven Vorbereitung auf eine nachhaltige Existenzgründung. Die Infoveranstaltung ist Teil des Projekts Startbahn Existenzgründung, das die Wirtschaftsakademie gemeinsam mit der egeb Wirtschaftsförderung und der Wirtschaftsagentur Neumünster umsetzt. Es wird aus dem Landesprogramm Arbeit sowie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Die Teilnahme ist für Arbeitslose daher kostenfrei.



Weitere Informationen und Anmeldung zur Informationsveranstaltung bei der Wirtschaftsakademie (Parkstraße 22 in 24534 Neumünster) bei Ulrike Pieper unter Tel. (0 43 21) 40 77 – 61 sowie per E-Mail an ulrike.pieper@wak-sh.de.





Veröffentlicht am: 02.07.2015