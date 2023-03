Wissen kreativ gestalten

Hamburg (uo/sw) Lernen kann jeder lernen! In Zeiten immer größerer Informationsvielfalt fällt es den Menschen zunehmend schwer, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen oder einfach nur zielgerichtet und effektiv zu lernen. Die Hamburger Agentur FRISCHKOPF zeigt wie es geht: Modernste und innovative Lerntechniken helfen, Gelerntes effizient abzuspeichern.



„FRISCHKOPF bietet ein spannendes Training in kreativer und entspannter Atmosphäre. Wir arbeiten mit den Erkenntnissen der modernen Kognitions- sowie Neurowissenschaft und kombinieren sie mit Assoziationsübungen aus dem Improvisationstheater. Das Lernen fällt so spielend leicht“, weiß Jeannine Kaesler, Gründerin der kreativen Lernschmiede. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Katharina Butting und Lena Ramand zeigt sie, wie Lernen viel besser und leichter geht. „Wir betreuen bundesweit Unternehmen, deren Führungskräfte sich weiterbilden oder deren Studenten und Auszubildende bei uns effektive Lernmethoden kennen lernen möchten“, beschreibt Kaesler die Arbeit der Agentur.



Wie Lernen funktioniert

Das Gehirn braucht während des Lernens Zeit, um Informationen zu speichern und Bedeutungszusammenhänge zu verknüpfen. Der optimale Rhythmus von An- und Entspannung beschleunigt den Lernprozess wesentlich. FRISCHKOPF berücksichtigt die Aspekte erfolgreichen Lernens und arbeitet mit den aktuellen Impulsen aus der Neurowissenschaft zur Optimierung von Lernprozessen: „Wir integrieren deshalb witzige und aktivierende Teambuilding- und Hirnleistungstrainings aus dem Improvisationstheater“, so Jeannine Kaesler weiter. „Schneller lesen – besser merken“ beinhaltet Techniken wie die Mnemotechniken, Namen und Gesichter merken, schnell lesen oder gehirngerechtes Lernen. Lesen und Lernkonzepte hängen eng zusammen. Indem die Teilnehmer lernen, schnell zu lesen, gewinnen sie nachhaltige Vorteile im Berufsleben. „Stark kommunizieren“ stellt Techniken zur Verfügung, wie die Teilnehmer ihre Körpersprache richtig einsetzen können, sich selbst präsentieren und wie ein gutes Stressmanagement aussieht. Faktoren, die besonders im Umgang mit Kunden wichtig sind. Kreative Problemlösungen und Kreativität im Team zusammen mit Ideenfindung bringen nicht nur innovative Lösungen hervor, sondern garantieren auch Originalität am Arbeitsplatz und bei alltäglichen Anforderungen. Für junge Auszubildente bietet FRISCHKOPF „Azubiseminare,“ um den Nachwuchs eines Unternehmens ausreichend für die neuen Lernanforderungen zu schulen und so eine erfolgreiche Ausbildung und Berufslaufbahn zu gewährleisten.



Foto: „FRISCHKOPF zeigt, wie Sie Informationen gehirngerecht aufbereiten, optimal lernen, das Gelernte nachhaltig speichern und Ihr Wissen fantasievoll anwenden“, erklärt Jeannine Kaesler, Gründerin von FRISCHKOPF.

Veröffentlicht am: 20.12.2013