18.11.2015 | 18:30 Uhr | Die Glocke - kleiner Saal | Domsheide 6, 28195 Bremen



Die Glocke - kleiner Saal (em) "Wissen trifft Show II“ - die Wissensvermittlung der besonderen Art.



Schon gehört? Drei professioneller Redner gepaart mit zwei inspirierenden Künstlerbeiträgen und einem außergewöhnliche „anfeuernden“ Moderator. Der ideale Mix aus unterhaltenden Vorträgen mit aufrüttelndem Inhalt und lockeren, spaßigen Beiträgen bekannter und unbekannter Künstler. Gönnen Sie sich und Ihrem Kopf diese einmalige Unterhaltung. Denn wir lernen vor allem, wenn wir Spaß haben und Wissen humorvoll vermittelt wird.



Nach der gelungenen Prämiere präsentieren die Hansespeaker am 18.11.15 in der Glocke in Bremen zum zweiten mal ihr Format „Wissen trifft Show“.



Unser Moderator Lutz Langhoff ist nicht nur Redner, sondern er war in seinem „ersten Leben“ über 12 Jahre Straßen- und Varietékünstler. Ein Feuerwerk der außergewöhnlichen Ankündigungen erwartet Publikum und Referenten.

Der Kreativitätskatalysator Nils Bäumer prüft mit dem Publikum, ob es Kreativität auf Knopfdruck gibt und wenn ja, wie wir diesen Knopf bei uns installieren können.

Roberto Wendt wird uns zeigen, dass wir zu Recht Stolz auf das sein können, was wir jeden Tag leisten. Und wie wir noch mehr strahlen können.

Gedankliche Hürden überspringen Sie mit Emanuel Koch, um gemeinsam Persönlichkeit zu stärken und ins Handeln zu kommen.



Zwischen den Vorträgen erwarten Sie begeisternde Künstlerauftritte.

Freuen Sie sich unter anderem auf den „King“ persönlich, denn Elvis lebt. So sieht das jedenfalls der international gefeierte Elvoice, selbst schon ein absolutes Original und auf den Bühnen Europas zu Hause.



Erleben Sie die perfekte Integration von Wissensimpulsen und Showelementen und genießen Sie einen entspannten Abend mit kreativen Überraschungen.







Veröffentlicht am: 11.06.2015