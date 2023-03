Wissen, was wirkt

Hamburg (ls/lr) Perspektiven schaffen und Werte erhalten. Die Dr. Schmidt & Partner Group (drsp) ist ein Unternehmen, das als Full Service Provider tätig ist und die Konzeption sowie die Umsetzung aus einer Hand liefert.



Das Unternehmen vereint Bereiche wie Personalberatung, Media-Agentur, HR-Textdienstleister sowie Kreativschmiede und sichert sich so das Ansehen der erfolgreichen mittelständischen Kunden und das der weltweit tätigen Großkonzerne. Um die ausführliche und kompetente Beratung und Ausführung kümmert sich ein junges, dynamisches Team mit erfahrener Leistungsebene in Deutschland sowie in der Schweiz. „Zahlreiche namhafte Kunden aller Wirtschaftszweige vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung in sämtlichen Fragen rund um Recruiting, Retention und HR-Kommunikation“, erklärt der Geschäftsführer Dr. Lothar Schmidt. Die drsp bietet ihren Kunden ein breites Leistungsspektrum: vom Executive Search bis zur Karrieremesse, vom Arbeitgeberfilm bis zum Stellenanzeigen- Management, von der strategischen HR-Beratung über die Entwicklung von Arbeitgeberauftritten bis zum Social Media Workshop. „Unser Unternehmen ist so aufgestellt, dass wir für jeden Kunden individuell maßgeschneiderte Lösungen anbieten können.“ Aktuellstes Projekt derzeit: „advanceING – Ingenieurgeist trifft Karriere“. Zur Einführung dieser schweizweit einzigartigen Karriereund Weiterbildungsmesse für Professionals und Nachwuchskräfte aus dem Engineering hat drsp eine umfangreiche Marktforschung durchgeführt.



Foto: Geschäftsführer Dr. Lothar Schmidt setzt auf das Vertrauen zwischen den Kunden und seinem Unternehmen.

Veröffentlicht am: 27.09.2013