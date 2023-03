Wissenswertes auf dem Unternehmerinnentag

Kaltenkirchen (em/ls) Das Kaltenkirchener Forum „Unternehmerinnen im Gespräch“ lud am 7. September zum vierten Mal zum Unternehmerinnentag in das Business & Spa Resort Dreiklang in Kaltenkirchen ein.



Ausgefüllt wurde der Fachtag mit einer Reihe informativer Vorträge und spannender Workshops zur Existenzgründung und -sicherung von jungen Unternehmen ein. „Das Ziel war und ist es, Existenzgründerinnen weiteres Rüstzeug mit auf den Weg zu geben und junge Unternehmen bei der Existenzsicherung zu unterstützen“, so das ORGA-Team des Kaltenkirchener Forums Silke Knuth, Martina Kreutzmann, Martina Rußmann, Sabine Schaefer-Maniezki, Gaby Städing, Renate Sternkopf und Andrea Weiss. Neben Fachvorträgen wie „Ohne Moos nichts los“ mit Inhalten zu Businessplananforderungen und Fördermitteln oder „Social Media: Hier geht’s zum Kunden“ wurden Themen wie „Ich bin eine Frau – und das ist gut so!“ und „Wie schaffe ich das alles? Überlebensstrategien im Unternehmerinnenalltag“ behandelt. Das ORGA-Team des Forums konnte hervorragende Expertinnen für die Vorträge gewinnen. Besonders herauszuheben ist, dass die Veranstaltung von der bga (bundesweite gründerinnenagentur), der Investitionsbank Schleswig- Holstein und der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH unterstützt wurde. Ein Netzwerk in Form des Kaltenkirchener Unternehmerinnentages ist eine wichtige Plattform für Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer. „Wenn dies mit einem anspruchsund niveauvollen Rahmenprogramm begleitet wird, dann können alle Beteiligten den gewünschten Nutzen aus diesen Netzwerken ziehen“, so das ORGA-Team abschließend.



Foto: Auf dem Unternehmerinnentag des Kaltenkirchener Forum „Unternehmerinnen im Gespräch“gab es innovative Fachforträge und spannende Workshops.

Veröffentlicht am: 06.11.2013