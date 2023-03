WKS begrüßt neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

Bad Segeberg (em/kv) Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) hat seit dem 4. September einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Aus dem Kreis der sieben Aufsichtsratsmitglieder wurde in der Aufsichtsratssitzung, die im „SETUP“ im Levopark stattfand, des Bürgermeisters der Stadt Kaltenkirchen, Hanno Krause (CDU), zum Nachfolger von Hans-Joachim Grote gewählt, der sein Amt im Zuge der Ernennung zum Innenminister des Landes Schleswig-Holstein im Sommer niedergelegt hat.



Die Geschäftsführerin der WKS, Maike Moser, freut sich mit ihrem Team auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorsitzenden, der sich am 5. September gemeinsam mit Maike Moser und dem Landrat des Kreises Segeberg, Jan-Peter Schröder, in einem Pressegespräch ersten Fragen stellte.



Hanno Krause ist seit 2012 Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen und bei der Wiederwahl im Mai von den Bürgerinnen und Bürgern seiner Stadt mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden.



„Ich freue mich auf diese neue Aufgabe, zum Wohle des Kreises Segeberg als ein Mitglied im Aufsichtsrat der WKS tätig werden zu dürfen. Es geht um die Förderung der regionalen Entwicklung des Wohn- und Wirtschaftsraumes im Kreisgebiet zugunsten der kreisangehörigen Kommunen und um den Ausbau nutzbringender Partnerschaften zu den Umlandkreisen sowie Hamburg. Der Umlandbereich um Hamburg gewinnt zunehmend an Bedeutung für den Zuzug in der Bevölkerung und für die Ansiedlungen von Unternehmen. Wir wollen und müssen im Kreisgebiet davon profitieren“, so Hanno Krause.



Das Ausscheiden von Herrn Grote aus dem Aufsichtsrat der Kreisgesellschaft wird allgemein bedauert, da er diese Funktion erst vor einem Jahr übernommen hatte.

Durch die Wahl von Hanno Krause unterstreicht der Kreis Segeberg erneut die enge Verbindung zu den vier kreisangehörigen Kommunen aus dem NORDGATE, die wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg des Kreises Segeberg insgesamt beitragen.



Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.wks-se.de

Veröffentlicht am: 27.09.2017