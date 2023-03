WKS engagiert sich für soziale Projekte in der Region

Bad Segeberg (em/kv) Am 14. Dezember überreichte Maike Moser, Geschäftsführerin der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH eine großzügige Spende an die Tafelstiftung Schleswig-Holstein- Hamburg. Diese Spende, unterstützt von Bernd Jorkisch, Basses Blatt und der Segeberger Zeitung, war die Krönung eines ganzen Jahres sozialen Engagements in der Region.



„Wir fördern nicht nur die Wirtschaft in der Region“, erklärt Maike Moser, „wir sind uns auch unserer sozialen Verantwortung bewusst. Der Kreis Segeberg und die Menschen, die hier leben sind uns wichtig, in allen Lebenslagen.“



Auf dem Segeberger Wirtschaftstag am 8. November 2017 sammelte die WKS zum einen Spenden für die Tafelstiftung und zum anderen für das Weihnachtshilfswerk und die Ev.- Luth. Kirchengemeinde Wahlstedt.



Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern auch im ganzen Jahr 2017 griff die WKS mehreren Kommunen und Institutionen helfend unter die Arme: Die Gemeinde Bimöhlen benötigte Hilfe bei der Erstellung eines Schaukastens, die Gemeinde Stocksee brauchte eine neue Umzäunung der Badestelle und die Gemeinde bekam einen Zuschuss für die Sanierung des Haus Rönnau. Der Förderverein Kayhuder Kids e.V. freute sich über die Übernahme der Druckkosten für Plakate für ihren Hofflohmarkt und das Mädchenteam des SG Rönnau Segeberg kann nun in neuen Sweatshirts Fußball spielen.



Auch 2018 wird die WKS sich für soziale Projekte einsetzten. „Diese Spenden waren sicher nicht die letzten!“, betont Maike Moser.



Foto: v.l. Niels Oumar (Basses Blatt), Maike Moser (WKS), Bernd Jorkisch (Tafelstiftung) und Tanja Kracht (Segeberger Zeitung) überreichen die Spenden an die Tafelstiftung

Veröffentlicht am: 05.02.2018