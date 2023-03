WKS fördert Naturerlebnis in Segeberger Knicklandschaft

Bad Segeberg (em/tk) Mit dem Ziel Kulturlandschaften als Naherholungsraum und Tourismusorte zu stärken und bekannter zu machen, entwickelt die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH (WKS) eine Route durch die Kulturlandschaft Segeberger Knicklandschaft, die vorhandene Ausflugsziele, kulturelle Angebote und Kulturlandschaftserlebnisse thematisch miteinander verknüpft.



An etwa 15 Stationen werden jeweils unterschiedliche Aspekte der hiesigen Knicklandschaft thematisiert. Schwerpunkt wird natürlich die Knicklandschaft selbst mit ihrer Entstehung, der heutigen Verbreitung und Ausprägung als auch mit den Funktionen, die sie für die Landschaftsnutzung ausübt, sein. Das weitere Angebot reicht von Pflanzenreichtum und tierischen Bewohnern über Weiterverwertung von Knickholz oder Verarbeitung von Früchten aus dem Knick bis hin zu modernen Formen der heutigen Knicknutzung. Die inhaltlichen Aspekte werden umrahmt vom vorhandenen kulinarischen Angebot an Cafés und Restaurants im Kreis Segeberg. Neben der kreisweiten Kulturlandschaftsroute in Segeberg entstehen in dem Leitprojekt der Metropolregion Hamburg weitere Routen. Diese betreffen das Pinneberger Baumschulland, die Lüneburger Heide mit dem Thema „Heide & Heer“, die Flusslandschaft Elbe sowie den Landkreis Nordwestmecklenburg und die Landeshauptstadt Schwerin. Die beiden Letztgenannten entwickeln eine gemeinsame Route.

Veröffentlicht am: 16.05.2017