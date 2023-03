WKS startet mit neuem Auftritt in das Messejahr 2017

Bad Segeberg (mt/sw) Am 27. April war die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH (WKS) erneut auf der größten regionalen Wirtschaftsmesse im Norden vertreten. Auf der B2B NORD in den Messehallen in Hamburg Schnelsen war das Team um Geschäftsführerin Maike Moser erstmals mit dem neuen Mitarbeiter und Prokuristen Markus Trettin vertreten.



Und auch beim Auftritt hat sich etwas getan: Die WKS präsentierte sich vor einer neuen Messewand in direkter Nachbarschaft zum Nordgate-Stand. Damit findet die enger gewordene Kooperation zwischen der WKS und dem Nordgate auch im Messeauftritt Ausdruck. Ein gemeinsamer Tisch sorgte als verbindendes Element für zahlreiche Gespräche zwischen den Partnern und Vertretern aller Nordgate-Kommunen und der WKS in angenehmer Atmosphäre.



Ein Gesprächsthema war dabei auch das neue Immobilienportal der WKS, das zum einen online auf dem Tablet-PC, zum anderen aber auch in Form von Einzel-Exposés in einer neuen Imagemappe erstmals präsentiert wurde. So werden künftig alle kommunalen Gewerbeflächen im Kreis Segeberg durch die WKS auf zwei weiteren Vertriebskanälen einheitlich beworben. Darüber hinaus wurden in zahlreichen Gesprächen mit den Besuchern und Ausstellern neue Kontakte geknüpft und bereits bestehende Verbindungen gepflegt.



Foto: Maike Moser, Geschäftsführerin und Markus Trettin, Immobilienservice, Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH

Veröffentlicht am: 24.05.2017