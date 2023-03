WKS unterstützt Mönchsweg- Jubiläum

Bad Segeberg (em/mhp) Am 13. Mai 2017 fand in Bad Segeberg das 10-jährige Jubiläum des Mönchsweg e.V. auf dem Marienplatz statt. Bei Sonnenschein wurde dem Publikum ein buntes Rahmenprogramm geboten: Nach einem Open-Air- Gottesdienst führte der ehemalige NDRModerator Norbert Radzanowski durch das Bühnenprogramm mit Podiumsdiskussionen und vielfältigen musikalischen Beiträgen.



Eingerahmt wurde die Veranstaltungsfläche von zahlreichen Info-Ständen, die die unterschiedlichen Teilbereiche des Radfernweges abdeckten. So waren u. a. der Tourismusverband Stade und die Tourist- Information Bad Segeberg sowie die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg vertreten. Der 2007 gegründete Verein hat das Ziel, den durch die Mönche zur Christianisierung der norddeutschen und dänischen Bevölkerung im 12. Jahrhundert genommenen Weg, zu vermarkten und bekannter zu machen.



Auf deutscher Seite führt der Mönchsweg von Bremen über Glücksstadt bis nach Puttgarden auf Fehmarn. Dies ist eine Strecke von etwa 530 km, die in einzelnen Abschnitten oder Tagesrouten absolviert werden kann. Auf dänischer Seite führt der Weg weiter bis in die alte Bischofsstadt Roskilde, die etwa 35 km vor Kopenhagen liegt. Der Name des Radfernweges lautet in Dänemark „munkevejen“.

Veröffentlicht am: 06.07.2017