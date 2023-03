WKS unterstützt neues Portal für Fachkräfte

Bad Segeberg (em/kv) Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH (WKS) unterstützt für den Kreis Segeberg das auf Ebene der Metropolregion Hamburg neue Portal „Young Jobs Hamburg“, das von der Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HWF) betrieben wird. Dieses Portal hält sowohl Interessantes für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer bereit und ist von beiden Seiten kostenfrei zu nutzen.



Unternehmen, die neue Mitarbeiter suchen, können sich eine kostenlose Profilseite mit einer Stellenausschreibung erstellen lassen. Dabei ist es egal, wie groß, wie alt und wo in der Metropolregion das Unternehmen ansässig ist.



Für Arbeitnehmer gibt es die Funktion eines sogenannten Perspektivfinders. Es ist eine feste Eingabemaske, die aus den Aspekten „Branche“, „Was“ und „Berufsgruppe“ zusammengestellt ist. Hier kann als Erstes aus bisher sieben Branchen die Zutreffende ausgewählt werden. Dieser Bereich wird in naher Zukunft weiter wachsen. Darüber hinaus kann unter dem Aspekt „Was“ eine Rubrik aus Jobs, Nachrichten, Termine und Unternehmen ausgewählt werden. Als Letztes wird die Berufsgruppe gewählt. Ziel dieses Portals ist es, potenzielle Arbeitnehmer bei der wohnortnahen Karriereplanung zu unterstützen und Fachkräfte nach Möglichkeit in der Metropolregion zu halten. Es stellt somit eine win-win-Situation für Unternehmer als auch für Arbeitnehmer dar.



Der Name Young Jobs Hamburg leitet sich vom englischen Begriff Young Professionals ab und enthält keinerlei Altersbeschränkung. Das Portal ist für alle und jeden Interessierten im Internet unter www.yojo.de zu finden. Neben den beruflichen Informationen wird das Gesamtangebot des Portals durch den Punkt „lebenswerte Metropole“ mit einigen Ausflugs- und Freizeittipps abgerundet.



Ansprechpartnerin für das Portal ist Frau Heike Blume, Projektleiterin für Fachkräftesicherung der HWF. Die E-Mail-Adresse lautet: info@yojo.de. Die WKS möchte die Unternehmer und Betriebe auf diese gute Möglichkeit aufmerksam machen und bitten, das Portal im eigenen Interesse bei der Suche nach Fachkräften zu nutzen.



Foto: © mediaserver.hamburg.de / Roberto Kai Hegeler

Veröffentlicht am: 20.03.2017