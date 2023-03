Wohlfühlort: Arbeitsplatz

Norderstedt (sv/jj) Damit sich Geschäftsführer und Mitarbeiter auch bei der Arbeit wohlfühlen, ist es besonders wichtig, Persönlichkeit und Ausdruck in die Gestaltung der Büroräume einfließen zu lassen.



Durch die verschiedenen Techniken und die große Auswahl qualitativ hochwertiger Tapeten und Farben lässt sich auch am Arbeitsplatz Wohlfühl-Atmosphäre schaffen. Vorab können sich die Unternehmer in den Ausstellungsräumen von R. Suhr Innenausstatter Anregungen holen oder einen Termin in den eigenen Räumlichkeiten vereinbaren. „Wir beraten Sie auch gerne in Ihrem Unternehmen, wo wir für die individuelle Planung direkt das Aufmaß nehmen. Dadurch können wir gemeinsam mit Ihnen die Gestaltungsmöglichkeiten genau besprechen“, so T. Cete, Fachmann für Wandgestaltung bei R. Suhr. „Wandfarben und Tapeten sind die ersten Materialien, die beim Thema Wandgestaltung genannt werden. Ich zeige Ihnen aber auch gerne moderne, vielfältige Spachtel- und Lasurtechniken, die uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen.“ Wenn die Gestaltung der Firmenphilosophie entspricht, offen und freundlich ist, dann wird das Büro auch für die Mitarbeiter schnell zum Wohlfühlort.

Veröffentlicht am: 28.10.2016