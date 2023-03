Wolfgang Sohst zum Notar bestellt

Norderstedt (kv) Das Lernen und die Stunden neben der täglichen Arbeit haben sich gelohnt. Nach bestandener notarieller Fachprüfung wurde der Norderstedter Rechtsanwalt Wolfgang Sohst am 23. November 2011 von der Präsidentin des Landgerichtes Kiel, Ulrike Hillmann, vereidigt und somit zum Notar mit Amtssitz in Norderstedt bestellt.



Nach seinem Studium in Hamburg und dem Referendariat in Lübeck arbeitet Wolfgang Sohst seit 1996 als Rechtsanwalt und seit 2006 als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.

In der Sozietät bestehend aus Heiko Lotz als Rechtsanwalt für Verkehrsrecht mit den Rechtsgebieten Verkehrsrecht, IT-Recht, Datenschutz, Alexander Bechmann als Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie für Miet- und Wohnungseigentumsrecht mit Schwerpunkt Arbeitsrecht, Mietrecht, Kauf- und Leasingrecht sowie Werkvertragsrecht deckt Sohst als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht die Rechtsgebiete Privates Baurecht, Architektenrecht, öffentliches Baurecht und Verwaltungsrecht ab.

In der Kanzlei übernimmt Wolfgang Sohst den kompletten Notariatsbereich als alleiniger Notar, nachdem Jürgen Lotz, der seit 1975 als Notar tätig war, kürzlich verstorben ist. Für die Mandaten bedeutet dies natürlich, dass sie in der Rechtsanwaltskanzlei Lotz und Schmidt neben den rechtsanwaltlichen Leistungen auch für Angelegenheiten, die den notariellen Bereich betreffen, wie zum Beispiel im Grundstücks-, Erb- und Gesellschaftsrecht, kompetente Ansprechpartner vorfinden.



Für Wolfgang Sohst und seine Kollegen steht die umfassende Beratung im Vordergrund. Wichtig ist die Mandanten bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu unterstützen und bei der Lösung von Problemen zu helfen. Ein Weg zum Anwalt soll nicht mit Ärger, überhöhten Kosten oder Stress verbunden sein.

Veröffentlicht am: 21.12.2011