Workshop X-Innovation: Intelligente Messsysteme

13.12.2016 | 09:30 Uhr | Stadtwerke Kiel | Uhlenkrog 32, 24113 Kiel



Stadtwerke Kiel (em) Ein Riesenschritt in der Digitalisierung der Energiewirtschaft steht kurz bevor: Intelligente Messsysteme werden für das Gewerbe ab 2017 und für Privathaushalte ab 2020 zur Pflicht. Dadurch bieten sich ganz neue Möglichkeiten in der detaillierten Erfassung von Verbrauchsdaten, in der Abrechnung und im Service. Insbesondere für die Digitalwirtschaft besteht die Chance, bisher nicht dagewesene Produkte und Services für dieses Feld zu entwickeln. Experten aus Energiewirtschaft, Software, Wissenschaft, Design und Wirtschaft kommen zusammen, um in einem offenen und dynamischen Innovations-Workshop gemeinsam Ideen zu generieren: Welche Chancen, Services, Produkte und Geschäftsmodelle lassen sich aus den Messdaten generieren? Welcher Mehrwert lässt sich durch intelligente Messsysteme für Kunden und Energieverbraucher schaffen? Welche Weichen müssen jetzt gestellt werden und welche Kooperationen sind möglich? Weitere Informationen unter www.diwish.de!





Veröffentlicht am: 01.12.2016