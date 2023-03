Workshop: Zeit & Geld durch mehr Ordnung

31.08.2015 | 18:00 Uhr | ecos office center | Glockengiesserwall, 17



ecos office center (em) Kleben und liegen bei Ihnen auch überall Notizzettel?

Stapeln sich die Unterlagen neben oder auf Ihrem Schreibtisch?



Vom Suchen zum Finden. Sparen Sie Zeit und Geld durch mehr Struktur und Ordnung in Ihrem Büro.

Wie Sie durch kleine Veränderungen die gewünschte Ordnung erhalten, effizienter Arbeiten und Ihre Nerven schonen. Finden Sie Ihren ganz persönlichen Ordnungstypen heraus.



In einem aktiven Kurzworkshop erkennen Sie schnell, was Sie selber in Ihrem Büro verändern können. Oder wir gehen größere Veränderungen gemeinsam an.



• Teilnahme nur gegen Voranmeldung

• Ihre Investition beträgt 79 Euro











Veröffentlicht am: 13.07.2015