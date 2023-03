WDN lädt Sie herzlich zum Workshop "Zukunft der Textilverarbeitung" in unser Haus nach Hamburg ein. Am Freitag, den 3. Juni 2016, von 9.30 bis ca. 16 Uhr nehmen Sie unsere Referenten mit auf die Reise in die Zukunft. Eine Zukunft, in der Sie mit modernster Technik qualitativ hochwertige Produkte schnell, reproduzierbar und softwaregestützt produzieren können.Für den Tagesworkshop sind 30 Teilnehmerplätze vorgesehen. Die Teilnahmegebühr beträgt 69 € pro Person. Ihre Anmeldung erbitten wir bis Montag, den 30. Mai 2016.Hier geht es zur Anmeldung: wdngmbh.wufoo.com/forms/q11dkdl20uz52uv/ 03.06.2016 | 09:30 UhrWDN GmbH Hamburg | Basselweg 23, 22527 Hamburg