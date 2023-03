Würden Sie 150 Euro für einen Kinobesuch ausgeben?

Nein? Warum tun Sie es dann für ein 1-Tages-Training?



Inhaber von KMU Betrieben sind nicht nur Kapitän in ihrem Unternehmen, sondern Steuermann und manchmal sogar Matrose gleichermaßen. Dabei ist ihre eigentliche Aufgabe die eines Reeders, der das Unternehmen für alle Herausforderungen der Zukunft ausrichten soll. Dies kommt im Stress des Alltags allerdings nicht selten zu kurz.



Auch für Fortbildung in den typischen Bereichen der Unternehmensführung (Positionierung, Mitarbeiterführung, Verkauf, Selbstmanagement) bleibt kaum Zeit.

Wer als Unternehmer in Folge dessen für sich oder für seine Mitarbeiter externe Fortbildung plant, landet oft in offenen Trainings, einmalige Veranstaltungen die viel versprechen und als schlagkräftigstes Argument einen scheinbar niedrigen Preis pro Person anbieten.



Jeder, der offene 1-Tages-Trainings besucht, wird drei feststellen: Die Menge an vermitteltem Stoff übersteigt das Auffassungsvermögen, interessante Details sind am nächsten Tag bereits wieder aus dem Gedächtnis gelöscht. Einen individuellen Rat für die Umsetzung gibt nicht und ein ehrlicher Austausch über Wünsche, Sorgen und Nöte mit völlig fremden Personen nicht in der Regel stattfinden.



Wer in einer Fortbildung den Beginn einer Veränderung, einer Verbesserung, sieht, der ist gut beraten, sich einen externen Partner zu suchen, der nicht nur da ist, wenn man ihn braucht sondern sich auch individuell auf die Bedürfnisse des Mandanten einstellen kann. Dies heißt, Kompetenz zielgenau dann zu vermitteln, wenn es sinnvoll ist.



Dies benötigt mal die Rolle des Trainers, mal eher die eines Coaches oder eines Beraters. Dies ist etwas, was in offenen Trainings leider eher nicht darstellbar ist.

Veröffentlicht am: 29.06.2015