Zahlen sind das Ergebnis von Handlungen

Kaltenkirchen (md/nl) Ende September lud der bck seine Mitglieder wieder ins Landhotel Dreiklang zum Austausch und Netzwerken ein. Das Thema an diesen Abend war „Messeauftritt – Erfahrungsaustausch und Anregungen“.



Ulrich Kurz erzählte in seinem spannenden Vortrag zum Thema, dass Zahlen das Ergebnis von Handlungen sind.



Die nächste Messe kommt bestimmt

„Entweder nehmen wir an Messen als Austeller teil, organisieren sie selbst oder sind Besucher“, weiß der Fachmann. „An diesen Abend konnten sich unsere Mitglieder zudem aktiv über das Thema „Messe“ austauschen, denn aus gemachten Erfahrungen kann jeder wertvolle Tipps und kreative Ideen für einen interessanten Messeauftritt beisteuern“, so Veronika Podzins vom bck. „Vor der nächsten Messe kommen mit Sicherheit die Fragen: Was wollen wir unseren Besuchern bieten? Wer ist die Zielgruppe? Welche Messebotschaft wollen wir vermitteln? Welche Werbung ist im Vorfeld sinnvoll? Wie aussagekräftig ist mein Messestand?“ Der nächste bck-Abend findet am 29. Oktober um 19 Uhr wieder im Landhotel Dreiklang statt. Das Thema wird lauten: „Wo wir uns wohlfühlen“. Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 06.11.2012