Zahlreiche Vorteile für Unternehmen!

Hamburg (lr/ls) Bei Banken, Sparkassen und Versicherungen basiert das Geschäft auf Vertrauen und die Gebäudedienstleistungen von der BOCKHOLDT KG ebenso.



„Genau wie Sie Ihren Kunden, bieten wir Ihnen mit unserem umfassenden Service Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl. Und mit unserer Reinigung und Pflege Ihrer Fassaden, Eingangsbereiche, Schalter- und Beraterräume machen Sie bei Ihren Kunden stets einen besonders guten Eindruck“, weiß Niederlassungsleiter aus Norderstedt Sven Kozlowski. Von der Gebäudeanalyse bis zur Reinigungsdienstleistung sind Unternehmen mit der BOCKHOLDT KG rundum gut betreut. „Wir analysieren Ihre Objekte, bieten Ihnen mit Hilfe von hochmodernen CAFM-Datenbanken (Computer Aided Facility Management) die optimale Visualisierung und Verwaltung Ihrer Gebäudedaten und unterstützen Sie mit unserem jahrelangen Know-how bei der Optimierung infrastruktureller Dienstleistungen wie beispielsweise der Gebäudereinigung“, so Sven Kozlowski weiter.



„Wir können mehr, ...“

... wenn nicht gar alles, was es rund um die Objekte zu erledigen gilt. Von der Unterhaltsbis zur Fassadenreinigung, von der Parkplatzreinigung bis zum Hausmeisterservice, von der Garten- und Landschaftspflege bis hin zu Winterdiensten. Mit der BOCKHOLDT KG sind Unternehmen stets rundum gut beraten. „Wir entstauben Ihr Interieur, wir polieren Ihr Inventar, wir reinigen und pflegen hoch professionell alle Arten von Fußbodenbelägen – von der wirtschaftlichen Reinigung jeder noch so großen Fläche bis zur effizienten Schmutzentfernung in den kleinsten Ecken. Mit geschulten Fachkräften und perfekt abgestimmten Reinigungsmitteln reinigen und pflegen wir Computer und Telefone – für den Werterhalt Ihrer Geräte und die Gesundheit ihrer Benutzer“, erklärt Sven Kozlowski. „Wir reinigen alle Glasflächen im Innen- wie im Außenbereich und reinigen, imprägnieren und konservieren jede Fassade in jeder Bauhöhe, immer gezielt nach Material, Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad, gründlich, kostengünstig und besonders schonend. Und selbstverständlich sorgen wir auch für angenehme Frische und verlässliche Sauberkeit in ihren Sanitärbereichen, inklusive einer bedarfsgerechten Befüllung mit Hygieneprodukten wie Papierhandtüchern.“



Der Rundum-Service

„Wir erledigen Ihren internen Postgang und bieten Ihnen mit unserem Hausmeisterservice einen verantwortlichen Ansprechpartner für alle Angelegenheiten rund um Ihr Gebäude. Darüber hinaus bewahren wir Sie durch die permanente Kontrolle Ihrer Haustechnik vor vielen Ärgernissen wie Heizungsdefekten, Stromausfällen oder Überschwemmungen.“ Mit BOCKHOLDT bekommen Kunden alles aus einer Hand. Auch Kleinreparaturen, das Auswechseln von Beleuchtungskörpern und die Wartung von Schließanlagen bis zur Alarmaufschaltung gehören in das Dienstleistungsgebiet des Allrounders.



Von den Vorteilen profitieren

„Durch unser dichtes Service-Netz und unsere regionale Nähe zu Ihren Niederlassungen gewährleisten wir jederzeit besondere Flexibilität in unserem umfassenden Service, damit Sie sich ganz beruhigt auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen, die zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zu Kostensenkungen führen. Mit flexiblem Einsatz an sieben Tagen die Woche und 24 Stunden am Tag und das absolut zuverlässig. Außerdem höchst wirtschaftlich, weil individuell, rationell und umweltschonend.

Veröffentlicht am: 06.02.2015