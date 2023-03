ZDF-„Firmenretter“ Michael Requardt in Norderstedt

Norderstedt (jj/lmp) Harte Arbeit, ein hervorragendes Konzept, stetiges Wachstum und kundenorientierter Wandel gehören zum Alltag eines erfolgreichen Unternehmens. Denn den unternehmerischen Erfolg gibt es bei der Gründung nicht gratis obendrauf. Das musste sich auch Kai Eberl eingestehen. Offen und ehrlich präsentiert er sich Anfang November im ZDF-Erfolgsformat „Die Firmenretter“.



Die eigenen Probleme zu erkennen und um Hilfe zu bitten, ist der erste Schritt in eine finanziell und persönlich stabilere Zukunft. Auch Kai Eberl, Geschäftsführer von „Die Durstberater“, ist diesen Weg gegangen. Bei seinem einwöchigen Besuch im Norderstedter Getränkemarkt machte sich Rechtsanwalt und Insolvenzexperte Michael Requardt zunächst ein umfassendes Bild von der Notlage des Unternehmers. In den darauffolgenden Tagen ging es dann ans Eingemachte.



Auf der Tagesordnung standen Optimierung der Präsentation, Gewinnung neuer Kunden und natürlich die Motivation des gesamten Teams. Starke Unterstützung von BDS Nord Mitgliedern Als Mitglied des Bündisses der Selbständigen und Führungskräfte e.V., kurz BDS Nord, bekam Kai Eberl bei seinem Vorhaben hilfreiche Unterstützung von zahlreichen Mitgliedern. Auch die Erste Vorsitzende des Vereins, Birgit Wieczorek, war vor Ort und gab dem langjährigen Mitglied Rückhalt. „Wir wünschen allen Unternehmen nachhaltigen Erfolg. Besonders unsere Mitglieder liegen uns dabei vor allem am Herzen. Deshalb sind wir selbstverständlich vor Ort und unterstützen Kai Eberl tatkräftig“, erklärt Birgit Wieczorek. Ob Michael Requardt dem „Durstberater“ helfen konnte und wie es mit dem Norderstedter Unternehmen weitergeht, erfahren ZDF Zuschauer Anfang November.



Foto: Das Geschäft „Die Durstberater“ wird vom gesamten Team unter die Lupe genommen. Kai Eberl, Geschäftsführer von „Die Durstberater“, „zieht blank“ und spricht offen über Probleme bei „Der Firmenretter“ auf ZDF.

Veröffentlicht am: 29.10.2013