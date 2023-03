Zeitmanagement und Selbstmanagement

11.11.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Zeitmanagement für den Berufsalltag



Interessierte erfahren im Media Workshop „Zeitmanagement“ am 11. November 2016 in Hamburg, wie man Zeitdiebe erkennt, eigene Ressourcen effektiver einsetzt und seine Arbeitsorganisation anpasst.



Dieses eintägige Seminar richtet sich an alle, die trotz Zeitdruck und Dauerstress die gesetzten Ziele und damit mehr Zufriedenheit mit den Arbeitsergebnissen erreichen möchten. Die Teilnehmer erlernen professionelle Strategien, wie sie den Arbeitstag besser planen und mit Zeitfressern, Störungen und Unterbrechungen umgehen. Der Media Workshop unterstützt sie dabei, ihren beruflichen Alltag aktiv zu steuern, Prioritäten zu setzen, Ressourcen effektiver einzusetzen und Potenziale besser auszuschöpfen.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, der Referetin, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmledung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2407





Veröffentlicht am: 17.06.2016