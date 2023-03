Zeitwertkonten bieten zahlreiche Vorteile

Neumünster (cs/mp) Vor dem Hintergrund der schrittweisen Anhebung des Regelrentenalters auf 67 Jahre und des Auslaufens der Förderung der Altersteilzeit gewinnen Zeitwertkonten zunehmend an Bedeutung.



Das Unternehmen Deutsche Zeitwert GmbH aus Neumünster verwaltet Zeitwertkonten von Arbeitnehmern, das heißt Teile des Bruttolohns werden über die Deutsche Zeitwert GmbH verwaltet und bei einer Bank sicher angelegt. Die Deutsche Zeitwert GmbH ist ein unabhängiger Anbieter. Arbeitnehmer können so den vorzeitigen Ruhestand ohne Rentenkürzungen, ein freies Jahr oder auch eine Pflegezeit finanzieren. Der Arbeitnehmer bleibt während dieser Zeit beim Unternehmen angestellt und erhält sein Gehalt von dem Geld, das er vorher angespart hat.



Das Zeitwertkonto bleibt wirtschaftliches Eigentum des Arbeitgebers, dadurch spart der Arbeitnehmer Steuern, wie die Kapitalertragssteuer. So ist ein Zeitwertkonto für Arbeitnehmer und Arbeitgeber interessant: Der Arbeitgeber wird für Fachkräfte attraktiv und kann Mitarbeiter an den Betrieb binden und der Arbeitnehmer braucht keine Rentenkürzungen zu verkraften. Zwischen 70 - 130 % des vorherigen Gehalts können ausgezahlt werden. „Es ist ein paralleles Instrument neben der betrieblichen Altersversorgung“, erklärt Dirk Carstens von der Geschäftsführung der Deutschen Zeitwert GmbH.

Veröffentlicht am: 23.09.2011