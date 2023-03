Wenn man den Schriftzug pirAMide sieht fällt auf, dass die Buchstaben A und M groß geschrieben sind. Das A steht für Aspiazu und das M steht für Dirk Möller, meinen Geschäftspartner. Wir haben das Unternehmen pirAMide Informatik GmbH 1996 gegründet. Das pirAMide Symbol steht für Know-how, Projektleitung und Vision. Mit der Software ist das genau so, sie benötigt Know-how, eine Vision und entsprechende Projektleitung, um eine Software-Lösung zu entwickeln.Software ist nicht mein Leben, Software ist ein gutes Werkzeug, um mein Leben angenehm zu gestalten. Ich bin Experimentalphysiker und habe immer mit Rechnern gearbeitet. Da musste ich Daten erfassen, auswerten und benutzen. In der Wirtschaft ist das ähnlich. Als Unternehmer kann ich Informationen sammeln und diese durch die Software benutzen, um meine Unternehmerischen Entscheidungen zu treffen.Es hat einen großen Technologiewandel gegeben. Ich kann heute Software ganz anders darstellen. Einige sagen, die Lösungen sind komplizierter geworden. Da stimme ich nicht zu. Ich kann heute in der Softwareentwicklung Ziele einfacher erreichen. Und doch ist die Aufgabe gleich geblieben. Software zu entwickeln, damit Kunden ihre Ziele und Aufgaben einfacher, effizienter erledigen.Wichtig ist eine effektive Benutzeroberfläche zu schaffen. Noch wichtiger ist dem Kunden und dem Benutzer das Werkzeug, nichts anderes ist eine Software ,beizubringen – wie die Software funktioniert und wie sie gehandhabt wird. Die Einführung beim Kunden und die Schulung ist der wichtigste Bestandteil unserer Arbeit. Eine konstante Kundenbetreuung ist von zentraler Bedeutung in unserer Kundenbeziehung.Costumer Relation Managment ist ein Kundenbeziehung System. Das ist gerade für mich als Südamerikaner wichtig gewesen, um zu erkennen wie meine Kunden funktionieren und wie sie „ticken“. Daraus haben wir in über 30 Jahren das heutige System entwickelt. Kundenbeziehung ist wichtig, damit kann ich sehr viel einfacher und effizienter meine Kundenbeziehungen pflegen. Das Werkzeug hilft mir meine tägliche Arbeit zu erledigen. Es ist ein Dokumentationssystem der Kundenbeziehung.Der Business Manager ist ein hervorragendes CRM System, doch viel wichtiger ist die Beziehung zu Kunden. Wir konzentrieren uns auf Hamburg und Umgebung. Dadurch haben wir kurze Wege zu unseren Kunden und deshalb ist unser Angebot so wichtig für unsere Kunden. In der Kundenbeziehung macht das System 20 Prozent aus und 80 Prozent ist die persönliche Bindung sowie die täglich Arbeit mit dem Kunden. Die Betreuung die wir unseren Kunden anbieten ist einzigartig.Als Südamerikaner ist es sehr wichtig. Hamburg ist eine internationale Stadt in der ich mich sehr wohlfühle. Hamburg hat immer als Tor zur Welt internationale Beziehungen gehabt. Die nutzen wir als Software Hersteller natürlich aus. Es ist immer wichtig auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Doch auch die offene Art und Weise der Norddeutschen kommt mir sehr entgegen. Das Potential dieser Region ist für ein mittelständisches Unternehmen, wie wir es sind, riesig!Wir haben uns ganz bewusst nicht auf eine Branche konzentriert. Wir haben ein breites Spektrum an Kunden. Ich liebe es mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen zu arbeiten. Und genau das kann ich mit meinem Produkt leben. Eine Branchenbeschränkung wäre für uns als Softwareanbieter nicht gut. Die Vielfalt unsere Kundenbeziehung fließt auch in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein. Das macht uns als Firma und unsere Produkte aus!Wir suchen als Querdenker immer wieder nach neuen und anderen Lösungen. Als Südamerikaner bin ich natürlich sehr emotional und immer wieder spontan, um neue Dinge anzugehen. Ich habe das Glück einen sehr strukturierten Geschäftspartner zu haben. Dadurch ergänzen wir uns großartig. Diese Kombination bringt uns immer weiter. Wir suchen immer nach neuen Ideen und sind oft verrückt genug die auch um zusetzen.Was bedeutet Netzwerken für Sie? Das ist eine Leidenschaft. Es ist ganz wichtig für mich offen zu sein und viele Menschen kennenzulernen. Offen sein für neue Ideen, genau das kann ich in Netzwerken ausleben. 60 bis 70 Prozent meiner Arbeitszeit investiere ich in Netzwerken.Ich habe nicht die Vision in fünf oder zehn Jahren den zehnfachen Umsatz zu haben oder 100 Mitarbeiter zu beschäftigen. Meine Vision ist nach Lösungen zu suchen, die unsere Kunden weiterbringen. Ich will weiterhin mit Menschen und Branchen zusammenarbeiten, um die Vielfalt an Ideen in unsere Produkte fließen zu lassen.Das ist bei uns wie in der Mode, ich mache bewusst nicht alles mit. Wir suchen die Inspiration nach dem Neuen dadurch, dass wir mit unterschiedlichen Generationen zusammenarbeiten. Gerade junge Menschen bringen viele neue Innovationen zu uns. Wir wägen dann ab, was wir nutzen und was wir nicht nutzen. Nicht jede Idee ist für uns brauchbar.Ja, wir arbeiten mit großen Häusern wie zum Beispiel der IBM hervorragend zusammen. Unsere Firma hat den Vorteil sehr beweglich zu sein und das kommt dann auch einem Branchenriesen wie IBM sehr zu Gute. IBM kann nicht in allen Kundensegmenten arbeiten und das ist dann unsere Stärke.Dr. Aspiazu, vielen Dank für das Interview.pirAMide ist ein Unternehmen das ganz auf die regionalen Belange seiner Kunden einstellt. Der Businessmanager von pirAMide Informatik GmbH soll zur CRM Lösung der Metropolregion Hamburg weiterentwickeln!