Zu Gast bei Interturbine

Kaltenkirchen (mp/ng) Zum zweiten Unternehmerforum lud die Stadt Kaltenkirchen und der Stadtmarketing Kaltenkirchen e.V. Ende August ein. Viele interessierte Unternehmer aus der Region folgten der Einladung und nutzten die Möglichkeit einen Einblick in die Interturbine Projektmanagement GmbH zu erhalten.



Nach der Begrüßung durch Burckhard Schneider (Geschäftsführer Interturbine Projektmanagement GmbH) und Elke Adomeit (Vorsitzende Stadtmarketing Kaltenkirchen e.V.) referierte Andreas Licht, Präses der IHK zu Lübeck, zum Thema „Schleswig-Holstein 2030“, bevor eine Besichtigung der Interturbine Projektmanagement GmbH auf dem Programm stand. In entspannter Atmosphäre bei Getränken und einem Imbiss blieb genug Zeit für Rückfragen, Gespräche und Diskussionen.



Was ist das Unternehmerforum Kaltenkirchen?

Das Unternehmerforum Kaltenkirchen ist ein aktives Business-Netzwerk, das aus Unternehmern, Freiberuflern und Führungskräften aus Kaltenkirchen und Umgebung besteht. Dieses Netzwerk fördert den Informations- und Erfahrungsaustausch in den Bereichen Management, Vertrieb und Marketing und lässt vertrauensvolle und verlässliche Geschäftsbeziehungen entstehen. Jeder Interessierte gewinnt dadurch einen echten Mehrwert und verbessert ständig seine Leistungen, nicht zuletzt auch durch konstruktives Feedback der anderen Teilnehmer.



Weitere Informationen erhalten interessierte Unternehmer im Internet unter www.kaltenkirchen.de und bei Patricia Göttsch unter 0 41 91 / 939 - 233.

Veröffentlicht am: 24.09.2012