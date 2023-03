Zu Gast beim Baltic Media Forum

Norderstedt (em) Mehr als 250 geladene Gäste aus dem In- und Ausland haben am 5. Februar die Eröffnung des dreitägigen Baltic Media Forums und das 20-jährige Bestehen des Ostseerates auf Schloss Plön gefeiert.



Auf diesem Forum sprachen unter anderem Außenminister Guido Westerwelle und sein dänischer Kollege Villy Søvndal über die Visionen und Realität der Baltischen Region. Gäste dieser Veranstaltung waren ebenfalls die 1. Vorsitzende des BDS Birgit Wieczorek und ihr Kollege Matthias Gipp (3. Vorsitzender des BDS/Foto unten rechts mit dem ehemaligen Außenminister Dänemarks Uffe Elleman-Jenson).



In einer Podiumsdiskussion, an der Außenminister Westerwelle und sein dänischer Amtskollege Søvndal sowie deren Amtsvorgänger Hans-Dietrich Genscher und Uffe Ellemann-Jensen teilnahmen, wurde rege über die Entwicklung der Ostseeregion im Vergleich zu früher und heute diskutiert. Als Baltische Staaten bezeichnet man die Gruppe der Nordosteuropäischen und an die Ostsee grenzenden Staaten, zu denen Dänemark und Deutschland gehören. Gerade hier hat der Ostseerat in den vergangenen Jahren die Kooperation der Küstenländer belebt und besitzt mittlerweile einen weit über die Grenzen hinaus attraktiven Modellcharakter. Hier ist insbesondere die Kooperation der einzelnen Gruppen in Bezug auf Unternehmenskooperationen, Tourismus, Jugendaustausch und Ausbildung zu erwähnen.



Birgit Wieczorek ergriff hier die Gelegenheit mit dem deutschen Außenminister Guido Westerwelle und einigen baltischen Ministern über die Perspektiven von kleinen und mittleren Unternehmen im Norden zu sprechen. Hier kam zum Tragen, dass Kooperationen auf allen Ebenen von Unternehmen in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Denn nur dort, wo sich kleine und mittelständische Unternehmen vernetzen, wird in den kommenden Jahren Wachstum vorzufinden sein.



Birgit Wieczorek im Gespräch mit Außenminister Guido Westerwelle

und Ministern der Baltic Region.

Veröffentlicht am: 29.02.2012