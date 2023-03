ZukunftsForum auf der B2B NORD (Fotogalerie)

Hamburg (em) Sieben Minuten Zeit, um mit sieben Bildern zu überzeugen! Die Hauptbühne verwandelt sich für den Messetag in ein ZukunftsForum und bietet Start-ups die Möglichkeit, kurz und prägnant ihr Produkt oder Dienstleistung vorzustellen.



Angelehnt an die Speakers' Corner im alt ehrwürdigen Hyde Park gilt es, die Besucher in den Bann zu ziehen, für sich zu gewinnen und Interesse für das Produkt zu wecken. Gedacht ist dieses Format ausschließlich für Start up Unternehmen, die sich hier potentielle Kunden, Kooperationspartnern und Investoren präsentieren können. Die Messeveranstalter nehmen auch noch kurzfristig Buchungen entgegen. Wer seine Chance dieses Mal verpasst hat und andere für seine Idee begeistern möchte, kann sich bereits jetzt für die B2B NORD am 1. November bewerben.



Folgende Unternehmen werden sich präsentieren

advocado GmbH, Jacob Saß

machtfit Gmbh, Janosch Mahmoudian

QPM Quality Personnel Management GmbH, Ralf Kuklik

KYP Data Services GmbH, Alexandru Popescu

HRForecast - a peopleForecast company, Christian Vetter

Protonet Betriebs GmbH, Georg Möller

Vimcar GmbH, Juliette Kronauer

Veröffentlicht am: 12.04.2016