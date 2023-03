Neumünster (cs) Seit über 30 Jahren ist die RTSchulz Direct Media GmbH ein zuverlässiger Partner rund um alle Druckprodukte.



1980 in Kiel als ein Druckvorstufenbetrieb gegründet, ist Reinhard Schulz seit einigen Jahren in Neumünster mit seiner Digitaldruckerei ansässig. Die Vorteile eines Digitaldrucks sind vielfältig: Nur mit dem Digitaldruck lässt sich ein individueller Druck kostengünstig und schnell erledigen. Es ist möglich, jeden einzelnen Druck zu personalisieren, das heißt eine zielgerichtete Ansprache mit z. B. unterschiedlichen Namen oder auch Fotos. Gerade für kleine Auflagen, z. B. Flyer für eine Messe, ist der Digitaldruck dem Offset Druck vorzuziehen, weil es schneller und kostengünstiger ist. Reinhard Schulz erklärt: „Den Digitaldruck gibt es seit 15 Jahren, doch die Möglichkeiten, die dieses Verfahren bietet, sind noch lange nicht ausgeschöpft.“



Reinhard Schulz und sein siebenköpfiges Team sind somit in der Lage, jede Art von Druckauftrag schnell umzusetzen, ganz nach den individuellen Wünschen des Kunden.



Veröffentlicht am: 21.04.2011