Zweiter ECE-Fonds erwirbt Zwickau Arcaden

Hamburg/Zwickau (em) Weiterer Zugang für den zweiten ECE-Fonds: Der ECE European Prime Shopping Centre Fund II hat die Zwickau Arcaden vom bisherigen Eigentümer Ivanhoé Cambridge erworben. Das im Jahr 2000 eröffnete Shopping-Center in der Innenstadt von Zwickau verfügt über mehr als 60 Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe auf einer Verkaufsfläche von rund 13.000 m². Zu dem Objekt gehören außerdem rund 3.500 m² Büroflächen.



Ankermieter im Shopping-Bereich sind unter anderem Esprit, Deichmann, dm und Douglas sowie das regional erfolgreiche und beliebte Modehaus Fischer. Den Besuchern stehen über 430 Parkplätze zur Verfügung. Mit dem Ankauf übernimmt die ECE das Management und die Vermietung der Zwickau Arcaden von Unibail-Rodamco. „Mit den Zwickau Arcaden erweitern wir das Portfolio unseres zweiten Fonds um ein weiteres attraktives, etabliertes Shopping-Center“, so Dr. Volker Kraft, Geschäftsführer von ECE Real Estate Partners, die beide ECE-Fonds aufgelegt haben. „Mit ihrer zentralen Lage und einer guten Marktposition bieten die Zwickau Arcaden beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche, stabile Weiterentwicklung.“ Dazu gehören insbesondere die weitere Stärkung des bestehenden Mietermix und eine punktuelle Ergän-zung um passende Konzepte. Im Einzugsgebiet des Centers, das pro Jahr mehr als 6 Millionen Kunden besuchen, leben rund 325.000 Menschen.



Bei der ECE gehen die Zwickau Arcaden in erfahrene Hände: Neuer Center-Manager ist Jens Preißler, der zuvor die Sachsen-Allee in Chemnitz geleitet hat. Die Zwickau Arcaden sind das vierte Shopping-Center im Bestand des ECE-Fonds II, der bereits das Stern-Center Lüdenscheid, das La Cartiera im italienischen Pompei sowie das kürzlich eröffnete Zielone Arkady in Bydgoszcz in Polen erworben hat. Zu den Investoren des ECE European Prime Shopping Centre Fund II zählen Staatsfonds, Pensionskassen und Versicherungen aus Europa, Asien und den USA, die Eigenkapitalzusagen in Höhe von 740 Millionen Euro gezeichnet haben. Das entspricht einem Bruttoanlagevolumen von über zwei Milliarden Euro. Wie beim ersten ECE-Fonds, der ein Portfolio von zwölf europäischen Shopping-Centern verwaltet, liegt der Fokus der Investitionsstrategie auf bestehenden und bereits eröffneten Einkaufszentren in Europa mit Wertsteigerungspotenzial. Die Investitionsphase des ECE-Fonds II wird sich bis 2018 erstrecken.

Veröffentlicht am: 01.12.2015