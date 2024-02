Veröffentlicht am 07.02.2024

Neumünster (em) Die Agentur für Arbeit zeigt Arbeitgebenden die Möglichkeit auf, ihre eigenen Mitarbeitenden berufsbegleitend zur Fachkraft zu qualifizieren. Zusammen mit der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein bietet die Agentur für Arbeit Neumünster Arbeitgebenden und ihren Beschäftigten, die keinen Berufsabschluss haben, am 29. Februar 2024 eine Informationsveranstaltung im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Neumünster an.

Die wesentlichen Aspekte für Arbeitgebende stellen sich so dar:

Sie erhöhen den Anteil an Fachkräften im Unternehmen,

sie ermöglichen ihren Mitarbeitenden eine berufliche Weiterbildung und erreichen damit ihre stärkere Bindung an ihren Betrieb,

die Qualifizierung erfolgt berufsbegleitend. Einmal im Monat ist eine Woche Abwesenheit einzuplanen. Die Ausfallzeiten je Mitarbeitenden sind damit überschaubar.

Die Agentur für Arbeit gewährt eine Förderung für diese Weiterbildung*.

Und auch die Beschäftigten profitieren von einer Teilnahme:

Sie erlangen nachträglich einen Berufsabschluss.

Sie erfahren Wertschätzung durch ihren Betrieb

Sie erhalten bei erfolgreichem Abschluss eine Weiterbildungsprämie in Höhe von 1.500,00 €.

DIe Agentur für Arbeit bietet eine unverbindliche Informationsveranstaltung an. Hier erfahren Sie weitere Details zur Qualifizierung und der Förderung.

Wann: Donnerstag, 29.02.2024 um 15:00 Uhr

Wo: Berufsinformationszentrum (BiZ), Brachenfelder Str. 45, 24534 Neumünster

Zur besseren Planbarkeit wird um eine Anmeldung bis zum 16.02.2024 über die folgende E-Mail: Neumuenster.141.Arbeitgeber-Service@arbeitsagentur.de. gebeten. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, mit wie vielen Personen Sie teilnehmen werden.

Eine Anmeldung ist auch möglich über: https://eveeno.com/304903286

*Arbeitgebende können sich unter diesem Link vorab einen Überblick zu den Förderungsmöglichkeiten verschaffen: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-von-weiterbildung