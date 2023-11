Veröffentlicht am 02.11.2023

Neumünster (em) „Der Oktober hat wie der Vormonat auf dem Arbeitsmarkt für eine saisonale Entlastung gesorgt“, kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen. „Die Nachfrage der Unternehmen nach Personal ist aber zurückhaltend. Eine Rolle spielen sicher auch Unsicherheiten im Hinblick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Vielfach besteht aber zudem ein Engpass an Fachkräften und Stellen können nicht besetzt werden,“ so Steiger weiter und betont: „Gerade im Hinblick auf vorhandene Fachkräftelücken in vielen Branchen bleibt es mir wichtig, mehr Menschen für eine berufliche Qualifizierung zu gewinnen.“

Vor diesem Hintergrund weist Steiger auf das vorhandene Potential der Berufsrückkehrer und -rückkehrerinnen hin. „Mit einem guten Betreuungsangebot und gezielter Auffrischungsqualifizierung bestehen für sie hervorragende Chancen, in eine berufliche Tätigkeit zurückzufinden,“ ist sich Steiger sicher. Um diesen Personenkreis zu unterstützen, findet vom 13. bis 17. November 2023 die digitale Aktionswoche „Frauen – Chancen – Wiedereinstieg“ statt. Teilnehmende finden Angebote an Workshops, Vorträgen und Veranstaltungen zum Thema Wiedereinstieg. Ausführliche Informationen gibt es hier: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/flensburg/bca-aktionswoche-2023.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Oktober 9.676 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 283 weniger als im September (minus 2,8 Prozent) und 641 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,1 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt im Oktober 5,1 Prozent. Im September lag sie bei 5,3 Prozent und vor einem Jahr bei 4,9 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Oktober 701 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 42 mehr als im September und 76 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 682 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 66 weniger als im September und 47 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Oktober 3.137 Personen – 82 weniger als im September (minus 2,5 Prozent) und 190 mehr als vor einem Jahr (plus 6,4 Prozent).

Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Oktober 6.539 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 201 weniger als im September (minus 3,0 Prozent) und 451 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,4 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Oktober 435 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – elf mehr als im September (plus 2,6 Prozent) und 184 weniger als vor einem Jahr (minus 29,7 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im Oktober aus dem Bereich freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen, der Zeitarbeit, dem Öffentlichen Dienst und dem Verarbeitenden Gewerbe.

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

In der Stadt Neumünster

• sind im Oktober 3.559 Menschen arbeitslos gemeldet – 66 weniger als im September (minus 1,8 Prozent) und 198 mehr als vor einem Jahr (plus 5,9 Prozent).

• beträgt die Arbeitslosenquote im Oktober 8,2 Prozent. Im September lag sie bei 8,4 Pro-zent und vor einem Jahr bei 7,8 Prozent.

• wurden dem gAG-S im Oktober 174 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemel-det – 32 weniger als im September (minus 15.5 Prozent) und 20 weniger als vor einem Jahr (minus 10,3 Prozent).