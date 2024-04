Veröffentlicht am 30.04.2024

Neumünster (em) Im April haben sich in Mittelholstein im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen arbeitslos gemeldet. „Die Zahl der Arbeitslosen bleibt im leichten Abwärtstrend. Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich etwas erholt. Der Arbeitsmarkt bleibt trotz herausfordernder strukturel-ler und konjunktureller Rahmenbedingungen stabil“, kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im April 10.302 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 121 weniger als im März (minus 1,2 Prozent) und 179 mehr als ein Jahr zuvor (plus 1,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt im April wie im März 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,4 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im April 780 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 16 mehr als im März und 40 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 851 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 135 mehr als im März und 124 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im April 3.507 Personen – 68 weniger als im März (minus 1,9 Prozent) und 121 mehr als vor einem Jahr (plus 3,6 Prozent). Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im April 6.795 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 53 weniger als im März (minus 0,8 Prozent) und 58 mehr als ein Jahr zuvor (plus 0,9 Prozent).



Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im April 505 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 46 mehr als im März (plus 10,0 Prozent) und 74 mehr als vor einem Jahr (plus 17,2 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im April aus dem Bereich der freiberuflichen, wissen-schaftlichen und technischen Dienstleistungen, der Zeitarbeit, dem Öffentlichen Dienst und dem Verarbeitenden Gewerbe.

Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2023 wurden dem gAG-S 1.995 betriebliche Berufsausbildungsstellen für das Jahr 2024 gemeldet, 376 oder 15,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Davon sind noch 1.263 unbesetzt.

Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bis Ende April meldeten sich 1.505 Bewerber und Bewerberinnen, 373 oder 33,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 831 sind noch unversorgt.

„Wer noch keine Ausbildungsstelle gefunden hat, sollte sich zügig bei der Berufsberatung melden. Für den Durchblick bei der individuellen Berufswahl hilft eine professionelle Unter-stützung. Gemeinsam können Jugendliche und Berufsberater herausfinden, was am besten zu den eigenen Stärken und Zielen passt,“ appelliert Steiger an Jugendliche und ergänzt: „Das ist eine wertvolle Unterstützung. Und wenn das Ziel klarer ist, helfen die Berater auch bei der Umsetzung.“

Rein rechnerisch gibt es zurzeit 1,5 offene Berufsausbildungsstellen je unversorgtem Bewer-ber bzw. unversorgter Bewerberin.

Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist ge-bührenfrei.). Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/content/1533747078750 steht, wie es geht.

An die Unternehmen appelliert Steiger, weiter auszubilden. „Auch wenn die Bewerbersuche auf den ersten Blick schwierig erscheint, nutzen Sie die Expertise der Fachkräfte Ihres Arbeit-geber-Services vor Ort. Von der Unterstützung bei der Bewerbersuche bis hin zur finanziellen Hilfe für Jugendliche mit Förderungsbedarf können sie Ihnen Angebote machen. Wer eigene Fachkräfte ausbildet, macht sich unabhängig vom Arbeitsmarkt, bleibt wettbewerbsfähig und bindet geeignetes Personal langfristig.“, so Steiger. Den gAG-S erreichen Unternehmen unter: 0800 4 5555 20 (Der Anruf ist gebührenfrei.).

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

• sind im April 3.820 Menschen arbeitslos gemeldet – 42 weniger als im März (minus 1,1 Prozent) und 174 mehr als vor einem Jahr (plus 4,8 Prozent),

• beträgt die Arbeitslosenquote im April 8,8 Prozent. Im März lag sie bei 8,9 Prozent und vor einem Jahr bei 8,4 Prozent,

• wurden dem gAG-S im April 115 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet –12 weniger als im März (minus 9,4 Prozent) und 28 weniger als vor einem Jahr (minus 19,6 Prozent).