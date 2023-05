Veröffentlicht am 31.05.2023

Neumünster (em) „Die Dynamik in der Entwicklung des Arbeitsmarktes hat nachgelassen. Unternehmen halten ihre Fachkräfte und finden trotz Bedarfs keine neuen. Andere reagieren zurückhaltend aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis

SGB II weiterhin deutlich von der Betreuung Geflüchteter in den Jobcentern seit Juni 2022 geprägt“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen und macht in Richtung der Unternehmen aufmerksam:



„Denken Sie an die breit gefächerten Unterstützungsmöglichkeiten bei der Aus- und Weiterbildung Ihrer Beschäftigten, um Ihren Fachkräftebedarf zu sichern. Sprechen Sie dazu mit unseren Experten und Expertinnen vom gemeinsamen Arbeitgeber-Service.“ (Kostenfreie Rufnummer: 0800 4 5555 20)



Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Mai 9.966 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 157 weniger als im April (minus 1,6 Prozent) und 1.350 mehr als ein Jahr zuvor (plus 15,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt im Mai 5,3 Prozent. Im April lag sie bei 5,4 Prozent und vor einem Jahr bei 4,6 Prozent.



Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Mai 659 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 161 weniger als im April und 39 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 651 Personen, die ihre

Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 76 weniger als im April und 25 mehr als vor einem Jahr.

Aktuell werden in Mittelholstein 1.684 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 20 mehr SGB II betreut. Arbeitslos sind darunter 559 Personen (elf mehr als im April und 544 mehr als im Mai 2022).



Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Mai 3.290 Personen – 96 weniger als im April (minus 2,8 Prozent) und 296 mehr als vor einem Jahr (plus 9,9 Prozent).



Bei den Jobcentern sind im Mai 6.676 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 61 weniger als im April (minus 0,9 Prozent) und 1.054 mehr als ein Jahr zuvor (plus 18,7 Prozent). Ein wesentlicher Grund für die im Vorjahresvergleich gestiegenen Zahlen sind die seit dem

1.6.2022 in den Jobcentern betreuten ukrainischen Geflüchteten.



Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Mai 394 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 37 weniger als im April (minus 8,6 Prozent) und 240 weniger als vor einem Jahr (minus 37,9 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im Mai aus dem Bereich freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Tätigkeiten, der Zeitarbeit, dem Handel und dem Öffentlichen Dienst.



Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2022 wurden dem gAG-S 2.439 betriebliche Berufsausbildungsstellen gemeldet, 259 oder 11,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unbesetzt sind noch 1.421.



Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bis Ende Mai meldeten sich 1.200 Bewerber und Bewerberinnen, 201 oder 14,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 614 sind noch unversorgt. „Für Ausbildungssuchende sind die Chancen auf einen attraktiven Ausbildungsplatz so groß wie nie. Alle, die noch unsicher sind, in welche Richtung es nach der Schule gehen soll oder noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind, sollten sich zügig bei der Berufsberatung melden. Hier finden sie Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche,“ empfiehlt Bagger und ergänzt: „Auch wer erst im nächsten Jahr die Schule abschließt, sollte sich früh genug beraten lassen. Dann können rechtzeitig die richtigen Weichen gestellt werden.“



Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist gebührenfrei.).



Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden.



Unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/content/1533747078750 steht, wie es geht.



Der regionale Arbeitsmarkt In der Stadt Neumünster

• sind im Mai 3.620 Menschen arbeitslos gemeldet – 26 weniger als im April (minus 0,7 Prozent) und 320 mehr als vor einem Jahr (plus 9,7 Prozent).

• werden aktuell 384 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind sechs weniger als im letzten Monat und 191 mehr als vor einem Jahr. Fast alle werden im Rechtskreis SGB II betreut. Arbeitslos sind darunter 102 (drei weniger als im April und 96 mehr als im Mai 2022).

• beträgt die Arbeitslosenquote wie im April 8,4 Prozent. Vor einem Jahr bei lag sie bei 7,6 Prozent.

• wurden dem gAG-S im Mai 127 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet - 16 weniger als im April (minus 11,2 Prozent Prozent) und 58 weniger als vor einem Jahr (minus 31,4Prozent).