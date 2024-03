Veröffentlicht am 21.03.2024

Neumünster (em) Der SWN Konzern verzeichnet trotz herausfordernder Umstände in den letzten Jahren wie die Coronapandemie, der Energiekrise und eines Cyberangriffes in den vergangenen Jahren eine äußerst positive Entwicklung. Um diese positive Entwicklung auch in Zukunft zu sichern, wurden im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung Veränderungen in der Geschäftsführung beschlossen. Neben Michael Böddeker werden ab dem 1. April 2024 zusätzlich Morris May und Dirk Lohmeyer die Geschäftsführung der SWN Beteiligungen GmbH mit übernehmen.

Michael Böddeker, der seit 2019 als Alleingeschäftsführer die SWN Gesellschaften leitet, hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Entscheidung getroffen, die Geschäftsführung der SWN Beteiligung GmbH neu zu gestalten. Die Entscheidung zur Neubesetzung der Geschäftsführung soll vor allem die Kontinuität im Unternehmen gewährleisten, wie Michael Böddeker betont: "Die Stadtwerke Neumünster und ihre Mitarbeitenden liegen mir sehr am Herzen. Es ist mir wichtig, dass das Unternehmen auch in Zukunft stabil und erfolgreich agiert. Daher ist es mir ein Anliegen, die Verantwortung für das Unternehmen breiter zu verteilen."

Die aktuellen Veränderungen sehen die Berufung von Morris May und Dirk Lohmeyer in die Geschäftsführung vor. Beide sind bereits seit Jahren vertrauensvolle und kompetente Mitarbeiter im Unternehmen, die Michael Böddeker schon seit einigen Jahren vertreten. „Wir freuen uns, Teil dieses Teams zu sein und die Verantwortung für die zukünftige Entwicklung des SWN Konzerns mit zu tragen“, berichtet Morris May. Dirk Lohmeyer ergänzt: „Gemeinsam sind wir bereit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen der Zukunft im Team zu meistern.“

Monika Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzende begrüßt diesen Schritt: „Die Anpassung in der Geschäftsführung ist ein wichtiger Schritt, um die Kontinuität und Stabilität im Unternehmen zu gewährleisten. Wir haben als Aufsichtsrat volles Vertrauen in das neue Führungsteam und sind überzeugt, dass sie den SWN Konzern erfolgreich in die Zukunft bringen wird."



Foto: Von links nach rechts Morris May, Michael Böddeker, Dirk Lohmeyer