Veröffentlicht am 11.01.2024

Neumünster (em) Unter dem Motto „Wir suchen euch! Stadtmacherinnen und Stadtmacher gesucht“ hat die Stadt Neumünster mit dem heutigen Tage den Projektaufruf „Urbane Interventionen“ veröffentlicht.

Gesucht werden engagierte Personen, Vereine, Unternehmen, Initiativen etc., die Lust haben, unsere Innenstadt mit eigenen Ideen zu gestalten. Im Rahmen des Aufrufs können sich Interessenten auf eine Projektförderung von bis zu 40.000 Euro aus dem „Fonds für Urbane Interventionen im Innenstadtbereich der Stadt Neumünster“ bewerben.

Stadtbaurätin Sabine Kling erklärt, was sich hinter dem Begriff „Urbane Interventionen“ verbirgt: „Wir verstehen darunter große sichtbare Aktionen im Stadtraum, die neugierig machen, die dazu führen, dass wieder mehr Menschen in die Innenstadt kommen. Das lässt großen Spielraum für Ideen! Eine urbane Intervention könnte beispielsweise ein Beach-Volleyballturnier auf dem Großflecken sein, eine künstlerische Installation oder ein Familienfest im Rencks Park.“

Ziel der Maßnahme ist es, die Innenstadt zu beleben, indem durch die urbanen Interventionen neue Anreize geschaffen werden, um sich dort aufzuhalten.

Alle notwendigen Informationen und Unterlagen für die Teilnahme am Projektaufruf finden sich auf der Website unter

neumuenster.de/urbane-interventionen.

Einzureichen ist das ausgefüllte Antragsformular bis zum 13. Februar 2024. Alle Antragstellerinnen und Antragsteller, deren Antrag förderfähig ist, werden zur Vorstellung ihrer urbanen Intervention in der Steuerungsgruppensitzung am 20. Februar 2024 eingeladen. Anschließend entscheidet die Steuerungsgruppe, welche urbanen Interventionen gefördert werden.

Die Maßnahme „Urbanen Interventionen“ ist eine von mehreren Maßnahmen, die durch das Innenstadtprogramm des Landes Schleswig-Holstein gefördert werden. Insgesamt stehen für die urbanen Interventionen 95.000 Euro zur Verfügung.