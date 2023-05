Veröffentlicht am 03.05.2023

Die Stadtwerke Neumünster (SWN) haben einen weiteren Schritt in Richtung Energiewende gemacht: Am 27. April 2023 eröffneten sie eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in Wasbek. Sie wird dazu beitragen, dass die SWN in Zukunft den Strombedarf ihrer Kundinnen und Kunden aus erneuerbaren Energien decken kann. Zur Eröffnungsfeier kamen Monika Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzende der SWN und SPD-Ratsfrau in Neumünster, Karl-Heinz Rohloff, Bürgermeister von Wasbek, sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, den beteiligen Unternehmen und der Anwohnerschaft.



Die Photovoltaikanlage hat eine Fläche von 10.000 Quadratmetern und eine installierte Leistung von 1.000.000 Kilowatt pro Jahr. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist und kann rechnerisch rund 400 Zwei-Personen-Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgen. Auf der Fläche des Solarparks setzen die SWN im Zuge des Projekts auch ein Konzept für Biodiversität um. Ziel des Parks ist es, die Artenvielfalt in der Region zu fördern.





„Der Solarpark hat für uns Signalwirkung für die regionale Energiewende. Bis 2030 wollen wir nahezu den gesamten Strom für unsere Kundinnen und Kunden mit unseren eigenen erneuerbaren Energieanlagen erzeugen“, informiert Monika Schmidt. Der Schutz des Klimas sei eine der größten Herausforderungen dieser Zeit: „Wir bringen mit großem Engagement die erneuerbaren Energien hier in der Region voran. Sie schützen das Klima und machen uns unabhängiger von Energieimporten.“ Aktuell erzeugen die SWN 20 Prozent des Gesamtstromabsatzes für ihre Kundinnen und Kunden über eigene Kraftwerksanlagen. 80 Prozent des Stroms müssen die SWN einkaufen und zahlen dafür die Preise an den Energiemärkten. Bürgermeister Karl-Heinz Rohloff erklärt: „Die Energiewende kann gelingen, wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am gleichen Strang ziehen. Mit dem Solarpark in Wasbek zeigen wir, dass dies funktioniert.“







Günstiger Sonnenstrom aus Wasbek

Mit dem Bau des rund 1 Hektar großen Solarparks haben die Stadtwerke im Dezember 2022 begonnen, bereits nach vier Monaten konnten sie den Solarpark fertigstellen und am 18. April 2023 an das öffentliche Netz anschließen. Geplante Nutzungsdauer des Solarparks sind 30 Jahre. Bereits heute sind die Kosten für die Erzeugung von Strom aus Photovoltaikanlagen günstiger als Strom aus herkömmlichen Kraftwerken. Zukünftig werden die Kosten für erneuerbare Energien weiter fallen. Demgegenüber sind für herkömmliche Kraftwerke weitere Kostennachteile zu erwarten, zum Beispiel durch die steigende CO2-Steuer.







Förderung von Biodiversität

Das Gelände des Solarparks kommt auch der Artenvielfalt zugute. Die Stadtwerke haben sich freiwillig dazu verpflichtet, den Grundsätzen „Gute Planung von PV-Freiflächenanlagen“ zu entsprechen. Sie wurden vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft erstellt. Die dort definierten Standards haben das Ziel, mit PV-Freiflächenanlagen positiv und über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zum Klimaschutz, zur Biodiversität, zum Umwelt- und Naturschutz sowie zur ländlichen Entwicklung beizutragen. Juliane Michel, Leiterin der nachhaltigen Geschäftsentwicklung bei den Stadtwerken Neumünster, erklärt: „Gesunde Ökosysteme sind wichtige Faktoren im Kampf gegen den Klimawandel. Deshalb haben wir ein eigenes Biodiversitätskonzept für den Bau des Solarparks umgesetzt.“ Zwischen den Solarmodulen bleibt extra viel Platz, damit artenreiche Blühpflanzen gut gedeihen können und so einen Lebensraum für Insekten und Kleintiere bieten. Auch Reptilien, Wildbienen und Fledermäuse finden auf dem Gelände ein Zuhause. Die SWN richtet dafür unter anderem einen Gesteinshaufen für Reptilien und eine Totholz-Sammlung für Insekten und Wildbienen ein, die durch zusätzliche Wildbienenhotels aus Neumünsteraner Fertigung der Firma Voss ergänzt werden. „Nachhaltigkeit und Umweltschutz gehen über den Bereich der Energiegewinnung hinaus. Der Park zeigt, wie sich erneuerbare Energien und Naturschutz optimal miteinander verbinden lassen“, erklärt Juliane Michel.







Ausgründungen für erneuerbare Energie

Im vergangenen Jahr gründeten die Stadtwerke Neumünster die SWN Natur GmbH und deren Tochter, die SWN Solar GmbH. Ziel der Unternehmen ist es, die Entwicklung von Solarparks in Norddeutschland voranzubringen. Kooperierender Partner für die Projektentwicklung und den Bau ist die Firma Centroplan mit ihrer Tochter Future Sun GmbH. „Durch die gewählte Beteiligungsstruktur mit unserem Partner haben wir die nötige Schubkraft, um unsere gesteckten Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu erreichen“, erklärt Dirk Lohmeyer, Geschäftsführer der SWN Solar GmbH, die Zusammenarbeit. „Wir haben bereits weitere Photovoltaikprojekte in Planung.“