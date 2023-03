Veröffentlicht am 15.03.2023

Neumünster (em) Der Shuttleservice der SWN erfreut sich riesiger Beliebtheit. Seitdem Hin&Wech den Linienverkehr in Neumünster am Sonntag komplett ersetzt hat, haben die Menschen die Angebot- und Komfortsteigerung im öffentlichen Nahverkehr schätzen gelernt. Nun wird der Service erneut verbessert: Die Fahrgäste können sich ihre Fahrten jetzt im Voraus buchen.





Wir freuen uns unheimlich darüber, dass die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner unseren Service so gut annehmen“, erzählt Sonja Kessal, Geschäftsführerin der SWN-Verkehr. „Die Nachfrage ist enorm, so dass es in Stoßzeiten zu längeren Wartezeiten kommen kann.“ Aus diesem Grund hat die SWN-Verkehr seit vergangenem August kontinuierlich die Fahrzeuge und das Personal ausgeweitet. Mittlerweile sind sieben Fahrzeuge fest im Einsatz, zwei weitere sind bestellt. In der Hin&Wech-Flotte fahren seit Dezember drei sogenannte London Cabs, die ein ganz neues Fahrgefühl bieten. Durch den barrierefreien Einstieg können ältere Menschen und Personen mit Handicap an der Haltestelle bequem zusteigen. „Diese Fahrzeuge sind bei unseren Fahrgästen besonders beliebt“, berichtet Kessal.



Als weitere Verbesserung ist seit Anfang März die Vorausbuchung von Fahrten möglich. Fahrgäste können ihre Fahrt bis zu sieben Tage im Voraus buchen. Dies erhöht die Verlässlichkeit und Planbarkeit insbesondere für Berufstätige und Reisende.



Die Buchung von Fahrten erfolgt ganz einfach über das Smartphone per App: Gewünschte Verbindung und Anzahl Fahrgäste eingeben, beim Fahrtvorschlag auf "Planen" klicken, Datum und Uhrzeit eingeben - fertig! Fahrgäste, die die Hin&Wech-App bereits auf ihrem Smartphone installiert haben, müssen die aktuelle App-Version installieren/aktualisieren. Die Hin&Wech-App ist in den App-Stores von Android und Apple frei verfügbar.



Personen, die kein Smartphone besitzen, haben nach wie vor die Möglichkeit, den Shuttleservice sonntags per Telefon zu buchen. Selbstverständlich ist auch die Vorausbuchung telefonisch möglich. Jeden Sonntag von 8 bis 20 Uhr ist das Serviceteam von Hin&Wech unter 04321 202-6955 telefonisch erreichbar.



Die Fahrzeiten von „Hin&Wech“

Montag bis Donnerstag 22:30 bis 1 Uhr

Freitag 22:30 bis 2 Uhr

Samstag 4 bis 9 Uhr sowie 18:30 bis 24 Uhr

Sonntag / Feiertag 0 bis 24 Uhr