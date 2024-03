Veröffentlicht am 11.03.2024

Neumünster (em) Am 18. April 2024 lädt Deutschlands drittgrößter Wirtschaftsbereich wieder zum Dialog. Bereits zum 17. Mal öffnen Unternehmen, Organisationen und Institute aus der Logistik ihre Tore für Fachpublikum und interessierte Öffentlichkeit. An diesem Tag stellen Akteure wieder unter Beweis, wie leistungsfähig die Logistik ist.

Notieren Sie sich bereits heute den Tag der Logistik. Am 18. April 2024 von 12:00 – 17:00 Uhr schaffen wir im Holstenhallen Congress Center in Neumünster Raum für das Thema: Zukunft der Logistik: Emissionsfreier Schwerlasttransport im Einsatz – Erfahrungsberichte aus Neumünster. In Panels, persönlichen Gesprächen und einen get in touch mit aktueller und zukünftiger Antriebstechnologien kommen wir an diesem Tag dem Thema näher.

Ein Programmablauf senden wir Ihnen im späteren Verlauf zu.