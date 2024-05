Veröffentlicht am 29.04.2024

Neumünster (em) Der Talent Summit richtet sich an Unternehmen aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde und Plön. Der Talent Summit hat zum Ziel, diese Lücke zwischen Bedarf und Nachfrage zu füllen, indem Unternehmen und internationale Studierende in Kontakt kommen. Wir möchten mit der Messe einen Ort der Vernetzung und des Kontaktes schaffen. Die Jobmesse für internationale Studierende findet am 07. Juni 2024 von 10:00 – 13:00 Uhr im Wissenschaftspark in Kiel statt und ist gänzlich kostenlos für die Unternehmen.

Die Wirtschaftsagentur Neumünster bat Prof. Tim Warszta hierzu, uns einen kleinen Einblick über die Ziele und Chancen des Talent Summits zu geben. Als Wirtschaftspsychologe und Betriebswirt leitet er seit 2015 das Westküsteninstitut für Personalmanagement. Aktuell begleitet er die Wirtschaftsagentur im Projekt FachkräfteOffensive, welches mit der KielRegion durchgeführt wird.

Sind internationale Absolventen für mein Recruiting interessant?

Ja, internationale Absolventen können für das Recruiting sehr interessant sein. In Zeiten des Fachkräftemangels sind hochqualifizierte an deutschen Hochschulen ausgebildete internationale Fachkräfte eine wichtige Ressource. Hinzu kommt: Immer mehr kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind auf ausländischen Märkten aktiv und können daher besonders von internationalen Arbeitskräften profitieren. Unternehmen sollten sich nicht von etwaigen Sprachbarrieren abhalten lassen. Internationale Absolventen haben durch ihre Studienabschlüsse unter Beweis gestellt, dass sie sehr lernfähig sind und sich somit auch schnell sichere Sprachkenntnisse aneignen können.

Welche Abschlüsse haben die Studierenden der Kieler Hochschulen?

Das reicht von Masterabschlüssen in den Bereichen Informationstechnologie und Wirtschaft über Nachhaltigkeit bis hin zu Materialwissenschaften. Gerade in der Integration von globalen Trends, wie bspw. Data Science, sind die Absolventinnen und Absolventen sehr gut ausgebildet.

Was ist der Talent Summit und wie nehme ich teil?

Der Talent Summit wird von der KielRegion zusammen mit den Partnern Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, FH Kiel, Kieler Wirtschaftsförderung, WFG Rendsburg-Eckernförde, WFA Plön, WA Neumünster, IHK zu Kiel, HWK Lübeck, Arbeitsagentur Kiel und dem Welcome Center SH ausgerichtet. Neben Messeständen der teilnehmenden Unternehmen gibt es ein Rahmenprogramm von Kurzvorträgen rund um das Thema „Arbeiten in Deutschland“ für Studierende als auch zum Thema Beschäftigung von internationalen Beschäftigten für Unternehmen. Die Anmeldung ist sehr einfach gehalten. Hier bitten wir nur um eine kurze Mail. Wir kommen dann mit weiteren Informationen auf die Unternehmen zu.

Ansprechpartner: Marek Frank, Projektmanager Unternehmensservice, Wirtschaftsagentur Neumünster, Tel: 04321 6900108