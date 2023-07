Die BürgerEnergie Nord eG (BEN) ist ein genossenschaftlicher Stromanbieter und versorgt MieterInnen in Neubauten und Bestandsimmobilien, kommunale Einrichtungen, sowie Gewerbetreibende mit Strom aus Erneuerbaren Energien. Die BEN plant, realisiert und betreibt Mieterstrom-Projekte, sowie Erneuerbare Erzeugungsanlagen ganz in Norddeutschland. „Wir freuen uns, dass wir eine Lösung für unsere Mieterinnen und Mieter gefunden haben, die nicht nur einen Weiterbetrieb der Solaranlage sicherstellt, sondern durch die Kooperation mit der BEN auch einen genossenschaftlichen Ansatz hat. Mit diesem Hintergrund passen die BEN und die Baugenossenschaft Holstein eG ideal zusammen und wir wollen unsere Kooperation weiter ausbauen.“ sagt Carsten Henning, Vorstand der Baugenossenschaft Holstein eG. Die Wohnungsbaugenossenschaft ist im Juli auch Mitglied der BEN geworden..„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit einer breiten Mitgliederbasis die Energiewende vor Ort umzusetzen. BEN lädt daher alle ein, sich an unseren Projekten zu beteiligen.“ sagt Thomas Leidreiter, Vorstand der BürgerEnergie Nord eG. Denn Solarenergie ist eine der günstigsten Energieerzeugungsformen. Während man bisher ein eigenes Dach besitzen musste, um selbst-produzierten Solarstrom nutzen zu können, bietet Mieterstrom nun allen Menschen die Chance, von der Energiewende zu profitieren. In einem Mieterstromprojekt wird lokal erzeugter PV-Strom an Bewohner*innen bzw. an Verbraucher*innen vor Ort geliefert. So kann die Stromversorgung von Wohnungen, genauso wie für der Betrieb von beispielsweise Wärmepumpen, Ladestationen für Elektroautos oder auch der Gemeinschaftsstrom aus sauberer, klimaschonender erneuerbarer Energie erfolgen.Mehr Informationen zu den Projekten und einer Mitgliedschaft der Energiegenossenschaft unter www.BENeg.de