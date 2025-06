Veröffentlicht am 28.05.2025

KIEL. Schleswig-Holstein bleibt nach den Worten von Arbeits- und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen nicht nur eine gefragte Urlaubsdestination, sondern auch ein attraktiver Arbeitsstandort. "Besonders in den touristisch geprägten Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland und Ostholstein ist die Arbeitslosenzahl im Mai weiter zurückgegangen", kommentierte Madsen die am 28. Mai veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen der Bundesagentur für Arbeit. So sank die Zahl der Arbeitslosen im Land im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent oder -1.330 auf aktuell 94.967 Arbeitslose. Im Jahresvergleich ergibt sich hingegen ein Anstieg von 6,1 Prozent oder +5.476 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,8 Prozent.

Als besonders erfreulich bewertete der Minister die Entwicklungen bei arbeitslosen Jugendlichen sowie bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. "Sowohl bei den 15- bis 25-Jährigen als auch bei Arbeitslosen ohne deutsche Staatsangehörigkeit sehen wir einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Das ist ein klares Signal: Jede helfende Hand wird gebraucht", so Madsen. Er appellierte an die Unternehmen, bei der Personalauswahl auch unkonventionellen Bildungs- und Erwerbsverläufen eine Chance zu geben: "Nicht jede Qualifikation steht schon auf dem Papier – aber Potenzial zeigt sich oft im Arbeitsalltag. Geben Sie Menschen die Möglichkeit, sich zu beweisen."

Zur Unterstützung verwies der Minister auf die Weiterbildungsangebote des Landes: "Die Weiterbildungsberatung Schleswig-Holstein informiert Interessierte unkompliziert online oder telefonisch. Und mit dem Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein können Beschäftigte bis zu 1.500 Euro Zuschuss für berufliche Seminarkosten erhalten – ein starkes Angebot."

Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten entwickelt sich positiv. Nach vorläufigen Zahlen vom März 2025 waren 1.059.400 Menschen in Schleswig-Holstein sozialversicherungspflichtig beschäftigt – ein Plus von 0,3 Prozent oder +3.200 im Vergleich zum Vorjahr. Besonders das Gesundheits- und Sozialwesen, die öffentliche Verwaltung sowie wirtschaftsnahe Dienstleistungen trugen zu diesem Wachstum bei.