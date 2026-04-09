Veröffentlicht am 09.04.2026

Zahl der Arbeitslosen sinkt im Vormonatsvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen Anstieg

Zahl der gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen steigt

"Die Frühjahrsbelebung setzt sich fort. Das macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Im Vergleich zum Vormonat meldeten sich weniger Menschen aus einer Erwerbstätigkeit arbeitslos und mehr Menschen in eine Erwerbstätigkeit ab. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften liegt aktuell über dem Vorjahresniveau," kommentiert Arne Krasemann, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen und ergänzt: “Nach einer erfolgreichen Woche der Ausbildung (16. bis 20. März) im Zusammenschluss mit Unternehmen und Schulen steht für mich weiter außer Frage, dass die duale Berufsausbildung das wesentliche Standbein zur Sicherstellung des Fachkräftebedarfs in Unternehmen bleibt und jungen Menschen gleichzeitig ein solides Fundament für ihren persönlichen Berufs- und Karriereweg bietet.”

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im März 11.026 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 145 weniger als im Februar (minus 1,3 Prozent) und 291 mehr als ein Jahr zuvor (plus 2,7 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt 5,7 Prozent wie im Vorjahr. Im Februar lag sie bei 5,8 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im März 781 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 6 weniger als im Februar und 29 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 756 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 75 mehr als im Februar und 22 weniger als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Bei der Agentur für Arbeit sind im März 4.139 Menschen arbeitslos gemeldet (Arbeitslosengeld) – 105 weniger als im Februar (minus 2,5 Prozent) und 357 mehr als vor einem Jahr (plus 9,4 Prozent).

Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im März 6.887 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 40 weniger als im Februar (minus 0,6 Prozent) und 66 weniger als ein Jahr zuvor (minus 0,9 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im März 663 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 2 mehr als im Februar (plus 0,96 Prozent) und 90 mehr als vor einem Jahr (plus 15,7 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im März aus dem Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, dem Verarbeitenden Gewerbe, der Zeitarbeit und der öffentlichen Verwaltung.

Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2025 wurden dem gAG-S 1.677 betriebliche Berufsausbildungsstellen für das Jahr 2026 gemeldet, 154 oder 8,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Davon sind noch 1.074 unbesetzt.

Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bis Ende März meldeten sich 1.318 Bewerber und Bewerberinnen, 92 oder 7,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 846 sind noch unversorgt.

Der regionale Arbeitsmarkt

In der Stadt Neumünster

sind im März 3.851 Menschen arbeitslos gemeldet – 58 weniger als im Februar (minus 1,5 Prozent) und 36 mehr als vor einem Jahr (plus 0,9 Prozent)

arbeitslos gemeldet – 58 weniger als im Februar (minus 1,5 Prozent) und 36 mehr als vor einem Jahr (plus 0,9 Prozent) beträgt die Arbeitslosenquote im März 8,6 Prozent wie im Vorjahr. Im Februar lag sie bei 8,8 Prozent

wie im Vorjahr. Im Februar lag sie bei 8,8 Prozent wurden dem gAG-S im März 190 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – eine mehr als im Februar (plus 0,5 Prozent) und 20 mehr als vor einem Jahr (plus 11,8 Prozent)

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde

sind im März 7.175 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen – 87 weniger als im Februar (minus 1,2 Prozent) und 255 mehr als vor einem Jahr (plus 3,7 Prozent)

von Arbeitslosigkeit betroffen – 87 weniger als im Februar (minus 1,2 Prozent) und 255 mehr als vor einem Jahr (plus 3,7 Prozent) beträgt die Arbeitslosenquote 4,8 Prozent . Im Februar lag sie bei 4,9 Prozent und vor einem Jahr bei 4,7 Prozent

. Im Februar lag sie bei 4,9 Prozent und vor einem Jahr bei 4,7 Prozent wurden dem gAG-S im März 473 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – fünf mehr als im Februar (plus 1,1 Prozent) und 70 mehr als vor einem Jahr (plus 17,4 Prozent)

Im Bezirk der Geschäftsstelle Eckernförde der Agentur für Arbeit Neumünster

sind im März 1.492 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen – sieben weniger als im Februar (minus 0,5 Prozent) und 98 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,0 Prozent)

von Arbeitslosigkeit betroffen – sieben weniger als im Februar (minus 0,5 Prozent) und 98 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,0 Prozent) beträgt die Arbeitslosenquote im März 4,4 Prozent wie im Vormonat. Vor einem Jahr lag sie bei 4,1 Prozent

wie im Vormonat. Vor einem Jahr lag sie bei 4,1 Prozent wurden dem gAG-S im März 83 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – eine weniger als im Februar (minus 1,2 Prozent) und 10 mehr als im Vorjahr (plus 13,7 Prozent)

Im Bezirk der Geschäftsstelle Rendsburg der Agentur für Arbeit Neumünster