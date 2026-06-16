Veröffentlicht am 16.06.2026

Schleswig-Holstein. Nach dem erfolgreichen Start der neuen Förderrichtlinie zur Stärkung des Binnenlandtourismus geht das Land Schleswig-Holstein nun in die nächste Runde: Bereits im Mai 2025 wurde die Förderrichtlinie veröffentlicht – nun folgt der dritte Förderaufruf.

Den inhaltlichen Rahmen für die Förderung bilden die Tourismusstrategie Schleswig-Holstein 2023 sowie die „Strategie Binnenlandtourismus Schleswig-Holstein (2023)“. Die Förderung erfolgt unter dem Dach des Landesprogramm Wirtschaft (LPW 2021) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Landesmitteln. Gefördert werden vielfältige Maßnahmen, unterteilt in nicht-investive und investive Vorhaben.

Wichtiger Hinweis: Die Fördersummen sowohl für investive als auch für nicht-investive Vorhaben wurden angepasst. Ein Blick in den aktuellen Förderaufruf lohnt sich daher ausdrücklich, um die geänderten Förderhöhen zu prüfen.

Nicht-investive Vorhaben:

Entwicklung nachhaltiger Angebote, Qualitätssteigerung, z. B. Wegemanagement, Kooperationen, Wertschöpfungsketten,

Digitalisierung öffentlicher touristischer Dienste und Dienstleistungen,

Planungen, Studien, Konzepte sowie sonstige Leistungen Dritter wie Fremdleistungen und Honoraraufträge.

Investive Vorhaben:

Ausbau des Touristischen Radnetzes Schleswig-Holstein (z. B. Infrastruktur, Beschilderung, ÖPNV-Anbindung),

Weiterentwicklung der Wanderinfrastruktur (z. B. Wege, Beschilderung, Rastplätze),

Wassertourismus-Infrastruktur (z. B. Wasserwanderwege, Badestellen, Steganlagen),

Erlebnisorientierte Einrichtungen mit Binnenlandbezug (z. B. Natur-, Kulturerlebnisse),

Verbesserungen der touristischen Mobilität (z. B. Mobilitäts-Hubs, Besucherinformationen).

Informationen zur Antragstellung Die Förderung wird im Rahmen eines Wettbewerbes vergeben. Die Förderaufrufe wurden am 1. Juni 2026 veröffentlicht – Sie finden diese und weitere Informationen zur Antragstellung sowie die Anmeldemöglichkeiten zu unseren Webinaren hier.

Digitale Antragstellung Die Antragsstellung im Landesprogramm Wirtschaft 2021-2027 findet ausschließlich online über das Serviceportal SH statt. Weitere Informationen zur digitalen Antragsstellung und zur davor notwendigen Registrierung finden Sie hier.

Mit freundlichen Grüßen Ihre IB.SH