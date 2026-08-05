Veröffentlicht am 05.08.2026

„Sie sind unser Hauptgewinn“: Mit Stolz und Freude zugleich begrüßte Thomas Buhck 24 von insgesamt 26 Auszubildenden und dualen Studenten der Buhck Gruppe in der Unternehmenszentrale in Reinbek – stellvertretend für 6.400 junge Leute, die zu Beginn des Monats eine Ausbildung in IHK-Berufen in Schleswig-Holstein begonnen haben. An der zentralen Startveranstaltung im Hansebelt nahmen auch Dr. Dorit Stenke, Ministerin für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, und Nils Thoralf Jarck, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, teil. „Sie gehören zu den Gewinnern, weil Sie mit einer Ausbildung ins Berufsleben starten“, sagte Buhck, der Geschäftsführer des Umweltdienstleisters und zugleich Präses der IHK zu Lübeck ist.

„Eine gute Ausbildung ist für uns eine wichtige Investition in die Zukunft unseres Unternehmens und unserer Branche. Es ist großartig zu sehen, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele junge Menschen für einen Start bei der Buhck Gruppe entschieden haben. Besonders freut uns, dass sich viele von ihnen für unsere neuen Ausbildungs- und dualen Studienplätze in den Bereichen IT und Wirtschaftsinformatik begeistern“, so Buhck. Die von ihm geführte Buhck Gruppe bildet in kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen aus. Dazu gehören unter anderem Tätigkeiten in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft, im Rohr- und Kanalservice, in der Logistik, in technischen Bereichen, der IT sowie in der Verwaltung.

Ministerin Dr. Dorit Stenke gratulierte den jungen Berufsstartern: „Sie sind jetzt das Neue, das in das Unternehmen kommt und Sie bringen ihre Expertise und ihre Ideen mit. Jedes Unternehmen braucht Neues und Tradition. In den kommenden Jahren werden Sie zeigen, wo Sie Expertise haben und neue Ideen in das Unternehmen einbringen.“ Die Ministerin betonte, die berufliche Bildung in Schleswig-Holstein und ganz Deutschland sei ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. „Unsere Wirtschaft hält das Land am Laufen, sie sorgt für das Steueraufkommen, mit dem wir zum Beispiel Schulen bezahlen und das gesellschaftliche Miteinander gestalten. Damit sind die Unternehmen auch Basis unseres demokratischen Systems. Land und Unternehmen funktionieren nur, indem wir uns alle einbringen und einen Anteil leisten. Auch mit einer Ausbildung engagieren Sie sich in und für die Gesellschaft.“

Daher beteiligt sich die Buhck Gruppe an der deutschlandweiten IHK-Kampagne JETZT#könnenlernen „Ausbildung macht mehr aus uns“, die für die Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten einer beruflichen Ausbildung wirbt. Nils Thoralf Jarck dankte der Buhck Gruppe stellvertretend für alle Ausbildungsbetriebe für ihr Engagement und den Berufsanfängern dafür, dass sie sich für diesen Weg entschieden haben. „Wir freuen uns, wenn einige von Ihnen IHK-Ausbildungsbotschafter werden, um in Schulen und auf Messen Interessenten aus erster Hand über die Chancen der Ausbildung zu informieren“, so Jarck. Auch im eigenen Umfeld könnten die jungen Leute werben, denn es gebe noch freie Plätze in vielen Berufen. Ein Einstieg in die Ausbildung sei zu jedem Zeitpunkt des Jahres möglich.

Foto: Ausbildungsstart mit Ministerin: Dr. Dorit Stenke und Nils Thoralf Jarck, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, sowie Thomas Buhck, begrüßten die Auszubildenden der Buhck Gruppe