Manche Momente sind schön, andere unvergesslich: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel würdigte am Mittwoch, 24. September 2025, ihre Prüfungsbesten mit einer Gala im Colosseum in Wilster. 40 herausragende Absolventinnen und Absolventen der Sommerprüfung 2025 wurden mit ihren Ausbildungsbetrieben für exzellente Leistungen ausgezeichnet.
Die Breite der Berufsbilder der dualen Ausbildung spiegelte sich in den geehrten Berufen wider: Vom Automobilkaufmann über Elektroniker für Betriebstechnik, Kaufleute unterschiedlichster Fachrichtungen bis hin zum Zerspanungsmechaniker – sie alle stehen für den hohen Stellenwert der beruflichen Bildung. Insgesamt hatte die IHK zu Kiel im Sommer 2025 rund 2606 Auszubildende geprüft. IHK-Präsident Knud Hansen betonte die Bedeutung dieser Ehrung: „Diese Auszeichnung ist weit mehr als nur eine Urkunde – sie ist ein Zeichen des Respekts für außergewöhnlichen Fleiß, Ehrgeiz und Können. Jeder Einzelne von Ihnen hat sich diesen Moment verdient, und wir sind stolz darauf, Ihren Erfolg heute zu feiern.“
Gleichzeitig dankte er allen, die zum Erfolg der Auszubildenden beigetragen haben: den Betrieben, Berufsschulen, ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern sowie den Familien und Freunden, die mit Rat und Tat zur Seite standen. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen des Arbeitsmarktes unterstrich Hansen die Notwendigkeit, die duale Ausbildung weiter zu stärken: „Der Fachkräftemangel macht sich immer deutlicher bemerkbar. Um dem entgegenzuwirken, müssen wir die berufliche Bildung noch intensiver in den Fokus rücken: in den allgemeinbildenden Schulen, bei den Eltern, bei den Politikerinnen und Politikern, aber auch bei unseren Betrieben. Mehr als jeder zweite Betrieb konnte im letzten Jahr nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen. Dennoch müssen und werden wir weiter Ausbildungsplätze anbieten und jungen Menschen mit dem Ausbildungsangebot, aber auch der Möglichkeit von Praktika usw. einen Einblick in das praktische Arbeitsleben geben. Denn die duale Ausbildung ist ein sicherer Weg in eine erfolgreiche Zukunft.“
Vor rund 150 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Schule und Politik erhielten die Prüfungsbesten ihre Urkunden. Ein besonderes Highlight war die persönliche Gravur ihrer Namen auf den Thermobechern mit dem Aufdruck #bestekönner – eine symbolische Erinnerung an ihre herausragenden Leistungen. Zusätzlich erhielten sie Geschenke der Beruflichen Schulen. Die Ehrung wurde von Knud Hansen und dem stellvertretenden Direktor des Schleswig-Holsteinischen Instituts für Berufliche Bildung, Dr. Arno Broux, durchgeführt.
Lara Venz, Auszubildende im dritten Lehrjahr bei der IHK zu Kiel, führte gemeinsam mit dem Geschäftsbereichsleiter Thore Hansen durch den Abend.
Berufsbeste der Abschlussprüfungen Sommerprüfung 2025
Stephanie Baumgart, Fachpraktikerin Hauswirtschaft
Brücke Schleswig-Holstein
Lara Celine Becker, Gestalterin für visuelles Marketing
MEISSNER EXPO GmbH
Phillipp Blanck, Berufskraftfahrer
Voigt Transport GmbH & Co KG
Oliver Blix, Fachinformatiker
Fachrichtung: Anwendungsentwicklung
SPIE Building Technology
Jannis Duhnke, Zerspanungsmechaniker
Stryker Trauma GmbH
Steven Alexander Feilbach, Bankkaufmann
COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Simon Gambke, Industriekaufmann
H. Wilhelm Schaumann GmbH
Katharina Goy, Drogistin
dm-drogerie markt GmbH + Co.KG
Alwin Thomas Gurr, Konstruktionsmechaniker
Hoedtke Kiel GmbH & Co. KG
Yannik Hauke Heyn, Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Nordflair Events
Jonas Johannsen, Elektroniker für Betriebstechnik
Kieback & Peter GmbH & Co. KG
Michael Juric, Pharmakant
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Jasper Kayser, Kaufmann im Einzelhandel
Alexander Ristow
Benedicta Johanna Esther Maria Keil, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung
CTP Logistic GmbH
Malte Benedikt Konetzny-Stegel, Hotelfachmann
Hotel Birke GmbH & Co. KG
Luisa-Marie Kordt, Floristin
Blumen Rathjens
Marko Kowalski, Fachkraft für Möbel,- Küchen- und Umzugsservice
Möbelhaus Wolfsteller
Steven Marcel Kreutzmann, Industriemechaniker
WALTERWERK KIEL GmbH & Co.
Laura Krüger, Chemielaborantin
Landeslabor Schleswig-Holstein
Nikita Kuckshaus, Maschinen- und Anlagenführerin
X-FAB MEMS Foundry Itzehoe GmbH
Martin Langner, Immobilienkaufmann
Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG
Jannick Mäding, Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein
Sophea-Marie Mählitz, Fachpraktikerin für personale Dienstleistungen
bb gesellschaft für beruf und bildung mbh Schleswig-Holstein
Nicole Malek, Personaldienstleistungskauffrau
Unique Personalservice GmbH
Morten Öwerdieck, Mediengestalter Digital und Print
Fachrichtung: Gestaltung und Technik
step one GmbH
Helene Juska Maria Pages, Veranstaltungskauffrau
Die Pumpe e.V.
Jesse Puck, Kauffrau für Büromanagement
Berufsbildungswerk Neumünster
Nele Rex, Tierpflegerin Fachrichtung: Zoo
Tierpark Gettorf GmbH & Co. KG
Leslie Fee Rieß, Tourismuskauffrau
TUI Deutschland GmbH
Giulia Alexis Rohde, Technische Systemplanerin
Fachrichtung: Elektrotechnische Systeme
Schlüter + Thomsen Ingenieure für Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Tobias Rolfs, Mikrotechnologe
X-FAB MEMS Foundry Itzehoe GmbH
Niko Sander, Fachinformatiker
Fachrichtung: Systemintegration
Dataport
Justin Scharrlach, Fachkaft für Lagerlogistik
KremerGlismann GmbH & Co. KG
Patric Torsten Bruno Benjamin Schintz, Fachpraktiker im Verkauf
Grone-Bildungszentren Schleswig-Holstein GmbH
Rasmus Schlegel, Fachkraft für Lebensmitteltechnik
Harry-Brot GmbH
Sabrina Celine Schulz, Kauffrau im Gesundheitswesen
Techniker Krankenkasse
Miriam Seemann, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen
Fachrichtung: Versicherung
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft
Pia-Sophie Sinn, Fachfrau für Systemgastronomie
Konditorei Junge GmbH
Phil Spielmann, Technischer Produktdesigner
Fachrichtung: Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Berufsbildungswerk Neumünster
Phillipp Jona Steinhardt, Mediengestalter Digital und Print
Fachrichtung: Konzeption und Visualisierung
New Communication GmbH & Co. KG
Nicolas Thume, Koch
Atlantic Hotel Kiel GmbH
Timm Ferdinand Tietje, Automobilkaufmann
Motorrad-Technik Kiel GmbH
Elon Lennart Vietze, Mechatroniker
Deutsche Post AG
Maik Voigtländer, Fachpraktiker für Büromanagement
Berufsbildungswerk Neumünster
Samuel-Elia Vollmar, Verkäufer
Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH Schwentinental
Fabian Weck, Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement
Fachrichtung: Großhandel
Viereck & Co. (GmbH & Co.) KG
Natalie Wernecke, Kauffrau für Hotelmanagement
Hotel Hohe Wacht KG
Tim-Noel Will, Fachlagerist
Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Jula Wodinski, Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie
Hotel Birke GmbH & Co. KG
Mika Alexander Wunder, Elektroniker für Geräte und Systeme
Marinearsenal Ausbildungswerkstatt