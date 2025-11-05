Veröffentlicht am 05.11.2025

Am 13. November kommen führende Köpfe aus Wirtschaft, Industrie, Forschung und Politik beim 8. Infrastrukturforum Energieküste in Husum zusammen, um konkrete Lösungen für die Weiterentwicklung der Themen Wasserstoff, Elektrolyse und Speicher zu diskutieren – beste Gelegenheit auch für Unternehmen, sich mit Experten auszutauschen, neue Impulse mitzunehmen und die Entwicklung an der Energieküste aktiv mitzugestalten.

Die Energieküste entwickelt sich rasant zum Motor der nachhaltigen Transformation. Damit dieser Wandel gelingt, müssen Netzbetreiber, Stadtwerke, Kommunen und Unternehmen gemeinsam Antworten auf zentrale Fragen finden: Welche Flächen eignen sich für neue Technologien? Wie lassen sich Netzanschlüsse strategisch planen? Und was braucht es, um die Energieinfrastruktur fit für die Zukunft zu machen? Um über diese Herausforderungen und die Chancen an der Energieküste zu diskutieren, bietet diese Veranstaltung eine ideale Plattform.

Das 8. Infrastrukturforum Energieküste findet im Husumer NCC NordseeCongressCentrum statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Programm:

09:00 Uhr: Ankommen I Networking

10:00 Uhr: Eröffnung

10:15 Uhr: Fachinputs Flächenvorsorge: Ansiedlung von grüner Industrie an Netzknoten - Elektrolyse, Batteriespeicher und Rechenzentren Wasserstoff-Kernnetz: Voraussetzungen für den Anschluss

11:00 Uhr: Kaffeepause I Parallele Themeninseln*

11:15 Uhr: Fachinputs Netzanschluss: Knappe Ressource und Chance - wie weiter mit der Ansiedlung an Umspannwerken? Stadtwerke: Herausforderungen und Netzanschlussfragen

12:00 Uhr: Mittagsimbiss I Parallele Themeninseln*

13:00 Uhr: Podiumsrunde: Chancen und Herausforderungen für die Energieküste - Flächenvorsorge und Energieinfrastruktur

13:50 Uhr: Verabschiedung

*Themeninseln:

Fläche: Voraussetzungen für Ansiedlungen und regionale Wertschöpfung an der Energieküste

Wasserstoffkernnetz: Anschlussmöglichkeiten in Schleswig-Holstein

Umspannwerke: Perspektiven des Netzanschlusses

Wirtschaft: Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität



Hier geht´s zur Anmeldung