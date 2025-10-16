Veröffentlicht am 16.10.2025

Die Stadt Quickborn und die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg haben ihr Kooperationsprojekt EQ Businesspark im Rahmen einer Sitzung des Deutschen Städte- und Gemeindetages präsentiert. Die Teilnehmenden aus ganz Deutschland folgten den Ausführungen von Thomas Beckmann, Bürgermeister der Stadt Quickborn, Carl-Eric Pudor, Projektmanager Ansiedlungsberatung und Grundstücksmanagement bei der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH sowie Stadt-Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke.

Im Mittelpunkt des Beitrags stand die Entstehungsgeschichte des Gewerbegebiets sowie die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit der beteiligten Partner aus Verwaltung und WEP Wirtschaftsförderung. Gemeinsam wurde ein Gewerbegebiet entwickelt, das ökologische, ökonomische und soziale Aspekte in besonderer Weise miteinander verbindet – von energieeffizienter Infrastruktur über nachhaltige Flächennutzung bis hin zu innovativen Ansiedlungs- und Vermarktungslösungen.

Das gesamte Gewerbegebiet von ca. 22,7 ha brutto verzichtet komplett auf fossile Fest- und Flüssigbrennstoffe vor Ort bei Wärme- und Energieversorgung. Von der ersten Planung bis zur Bebauung durch innovative und nachhaltig wirtschaftende Unternehmen wurden und werden klimaschonende Maßstäbe angesetzt, wodurch die Investitionen werthaltig bleiben. Pudor freut es: „Die hohe Nachfrage nach Flächen im EQ Businesspark zeigt, dass nachhaltige Gewerbegebiete für Unternehmen attraktiv sind, weil die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine immer wichtigere Rolle bei der Standortwahl spielen.

„Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene konkret umgesetzt werden kann, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen“, betonte Beckmann. Vogt-Gröncke ergänzt: „Aus der Lernkurve der Herausforderungen in der ersten Zeit ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe beider Partner entstanden.“

Bereits unmittelbar nach dem Vortrag gingen Anfragen von Städten und Gemeinden aus ganz Deutschland ein, die sich über das Vorgehen und die Übertragbarkeit des Konzepts informieren möchten. „Das nachhaltige Gewerbegebiet EQ Businesspark gilt damit als beispielgebendes Modell für zukunftsfähige Standortentwicklung in Deutschland.“ ist sich Beckmann sicher.

Der EQ Businesspark ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Quickborn und der WEP Wirtschaftsförderung. Die Stadt Quickborn und die WEP Wirtschaftsförderung sind

Bruchteilseigentümer der Flächen im EQ Businesspark. Die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung wurde über einen städtebaulichen Vertrag zwischen den beiden Partnern geregelt. Die WEP ist Träger des Projektes und damit verantwortlich für die Erschließung und die Vermarktung. In der Stadtverwaltung der Stadt Quickborn haben verschiedene Fachbereiche und Fachdienste (u.a. FD Stadtentwicklung , Umwelt und Wirtschaftsförderung, FB Tiefbau, FB Liegenschaften) an der Entwicklung des EQ Businessparks gearbeitet und so zur erfolgreichen Umsetzung des innovativen Projekt beigetragen.