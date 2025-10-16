Kreis Pinneberg. Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags – doch wie lässt sie sich praktisch im Beruf einsetzen? Im kostenlosen Workshop „Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz“ gibt die WEP einen praxisnahen Einstieg: Was steckt hinter Begriffen wie „Große Sprachmodelle (LLM)“ oder „Prompten“ und wie können KI-Tools beim Schreiben, Strukturieren oder Brainstorming unterstützen.
Neben kurzen Impulsen gibt es Raum für Austausch und gemeinsames Ausprobieren: Wo kann KI die Arbeit erleichtern, welche Chancen und Bedenken gibt es? Ein Schwerpunkt liegt auf dem verantwortungsvollen Umgang mit KI – besonders in Bezug auf Datenschutz und Ergebnisqualität.
Datum: 12.11.2025
Uhrzeit: 14:00 - ca. 17:00 Uhr
Ort: Nettwerk Elmshorn, Heinrich-Hertz-Str. 26, 25336 Elmshorn
Anmeldung und weitere Informationen
Mitzubringen ist bitte ein internetfähiges Gerät (Laptop, Tablet, Smartphone).