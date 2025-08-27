Veröffentlicht am 27.08.2025

Pinneberg. Der Kreis Pinneberg lädt alle Gründungsinteressierten und Jungunternehmer zu einem kostenlosen Online-Seminar rund um das Thema Existenzgründung ein. Die digitale Informationsveranstaltung findet am 25. September 2025 von 10:00 bis 12:00 Uhr statt und richtet sich an alle, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten.

Das zweistündige Seminar behandelt das „ABC" einer nachhaltigen Gründung sowohl im Voll- als auch im Nebenerwerb. Teilnehmer erhalten praxisnahe Informationen und wertvolle Tipps für den erfolgreichen Start in die berufliche Selbstständigkeit. Die Veranstaltung eignet sich sowohl für Personen, die eine komplette berufliche Neuorientierung anstreben, als auch für solche, die zunächst nebenberuflich gründen möchten.

Die Veranstaltung findet vollständig digital statt, wodurch eine flexible Teilnahme von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus möglich ist. Benötigt werden lediglich ein PC oder Notebook mit stabilem Internetzugang sowie Kamera und Mikrofon, die während des Seminars eingeschaltet bleiben sollten, um eine interaktive Teilnahme zu ermöglichen.

Anmeldung erforderlich

Interessierte aus dem Kreis Pinneberg können sich für das kostenlose Seminar anmelden. Den Zugangslink zur Veranstaltung erhalten die Teilnehmer am Tag vor dem Seminar. Bei Fragen zur Veranstaltung steht juncker@wep.de als Ansprechpartner zur Verfügung.